Збитки від війни. Українці зможуть подавати заяви на відшкодування за новими категоріями

Кабінет міністрів розширив перелік категорій, за якими українці можуть подавати заяви до Міжнародного реєстру збитків. Заяви на відшкодування можна подавати через "Дію".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні уряду.

Відтепер, крім подачі заяви за категорією "Пошкоджене або знищене житло" та "Смерть близького члена сімʼї", можна буде також реєструвати заяви щодо:

пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна;

втрати доступу та контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях;

серйозних тілесних ушкоджень;

примусової праці тощо.

Як зазначив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, було внесено зміни до Порядку подання заяв про відшкодування збитків, втрат чи шкоди, що завдані агресією РФ проти України.

Передбачено такі категорії як: серйозні тілесні ушкодження; сексуальне насильство; катування, нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження чи покарання; позбавлення свободи; примусова праця або служба; пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна; втрата доступу або контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях.