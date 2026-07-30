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"Циркони", балістика та крилаті ракети: Повітряні сили назвали особливість удару РФ

09:34 30.07.2026 Чт
2 хв
ПС ЗСУ звернулися до українців із важливим попередженням
aimg Юлія Капітонова
Фото: ППО змогла знешкодити сотні ворожих цілей (Getty Images)

Минулої ночі Росія здійснила нову масовану атаку на різні регіони України, застосувавши десятки ракет різних типів, а також сотні дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.

Яка головна особливість масованої атаки РФ 30 липня

Як пояснили в ПС ЗСУ, йдеться про одночасне застосування засобів повітряного нападу різних типів із різних напрямків, а також застосування великої кількості "балістики" та крилатих ракет.

"Основний напрямок удару - Київщина та Львівщина", - наголосили захисники.

Окрім того, під удари ворога потрапили Дніпропетровська, Сумська, Вінницька, Полтавська, Миколаївська та Івано-Франківська області.

Чим РФ атакувала Україну 30 липня

Під час нового удару противник скерував на Україну 358 засобів повітряного нападу - 74 ракети і 284 дронів, а саме:

  • 4 протикорабельні ракети "Циркон"/"Онікс" (район пуску - Курська область, РФ);
  • 9 балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400/KN-23 (райони пуску - Брянська, Воронезька, Курська області РФ);
  • 61 крилату ракету Х-101/"Калібр" (район пуску – Вологодська область, Новоросійськ РФ);
  • 284 ударних БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивних), "Гербера", "Італмас", дронів-імітаторів типу "Пародія" (із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово РФ).

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Скільки ракет і дронів знищила ППО 30 липня

За попередніми даними, станом на 09:00, українська ППО змогла знешкодити 320 цілей - 55 ракет та 265 дронів різних типів:

  • 1 балістичну ракету "Іскандер-М"/С-400/KN-23;
  • 54 крилаті ракети Х-101/"Калібр";
  • 265 ворожих БпЛА різних типів.

"За попередньою інформацією, станом на 09.00 зафіксовано влучання 3 протикорабельних, 6 балістичних та 2 крилатих ракет, а також 17 ударних БпЛА на 20 локаціях й падіння збитих (уламки) на 13 локаціях", - заявили в ПС ЗСУ.

Там також уточнили, що дані щодо ще восьми ракет наразі уточнюється.

"Атака триває! В повітряному просторі України декілька ударних БпЛА", - попередили українців оборонці.

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