"Циркони", балістика та крилаті ракети: Повітряні сили назвали особливість удару РФ

Минулої ночі Росія здійснила нову масовану атаку на різні регіони України, застосувавши десятки ракет різних типів, а також сотні дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.
Як пояснили в ПС ЗСУ, йдеться про одночасне застосування засобів повітряного нападу різних типів із різних напрямків, а також застосування великої кількості "балістики" та крилатих ракет.
"Основний напрямок удару - Київщина та Львівщина", - наголосили захисники.
Окрім того, під удари ворога потрапили Дніпропетровська, Сумська, Вінницька, Полтавська, Миколаївська та Івано-Франківська області.
Під час нового удару противник скерував на Україну 358 засобів повітряного нападу - 74 ракети і 284 дронів, а саме:
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00, українська ППО змогла знешкодити 320 цілей - 55 ракет та 265 дронів різних типів:
"За попередньою інформацією, станом на 09.00 зафіксовано влучання 3 протикорабельних, 6 балістичних та 2 крилатих ракет, а також 17 ударних БпЛА на 20 локаціях й падіння збитих (уламки) на 13 локаціях", - заявили в ПС ЗСУ.
Там також уточнили, що дані щодо ще восьми ракет наразі уточнюється.
"Атака триває! В повітряному просторі України декілька ударних БпЛА", - попередили українців оборонці.
Як стало відомо вночі, Росія розпочала нову масовану атаку на різні регіони України.
Ракети противника прилетіли по Львову: місцева влада підтвердила велику кількість постраждалих.
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