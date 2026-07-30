"Цирконы", баллистика и крылатые ракеты: Воздушные силы назвали особенность удара РФ

Какая главная особенность массированной атаки РФ 30 июля

Как объяснили в ПС ВСУ, речь идет об одновременном применении средств воздушного нападения разных типов из разных направлений, а также применении большого количества "баллистики" и крылатых ракет.

"Основное направление удара - Киевщина и Львовщина", - подчеркнули защитники.

Кроме этого, под удары врага попали Днепропетровская, Сумская, Винницкая, Полтавская, Николаевская и Ивано-Франковская области.

Чем РФ атаковала Украину 30 июля

Во время нового удара противник направил на Украину 358 средств воздушного нападения - 74 ракеты и 284 дронов , а именно:

4 противокорабельные ракеты "Циркон"/"Оникс" (район пуска - Курская область, РФ);

9 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400/KN-23 (районы пуска - Брянская, Воронежская, Курская области РФ);

61 крылатую ракету Х-101/"Калибр" (район пуска - Вологодская область, Новороссийск РФ);

284 ударных БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивных), "Гербера", "Италмас", дронов-имитаторов типа "Пародия" (по направлениям: Брянск, Курск, Орел, Шаталово РФ).

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Сколько ракет и дронов уничтожила ПВО 30 июля

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, украинская ПВО смогла обезвредить 320 целей - 55 ракет и 265 дронов разных типов:

1 баллистическую ракету "Искандер-М"/С-400/KN-23;

54 крылатые ракеты Х-101/"Калибр";

265 БпЛА разных типов.

"По предварительной информации, по состоянию на 09.00 зафиксировано попадание 3 противокорабельных, 6 баллистических и 2 крылатых ракет, а также 17 ударных БПЛА на 20 локациях и падение сбитых (обломки) на 13 локациях", - заявили в ВС ВСУ.

Там также уточнили, что данные о еще восьми ракетах сейчас уточняются.

" Атака продолжается ! В воздушном пространстве Украины несколько ударных БпЛА", - предупредили украинцев защитники.