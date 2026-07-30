"Цирконы", баллистика и крылатые ракеты: Воздушные силы назвали особенность удара РФ

Прошлой ночью Россия совершила новую массированную атаку на разные регионы Украины, применив десятки ракет разных типов, а также сотни дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.
Как объяснили в ПС ВСУ, речь идет об одновременном применении средств воздушного нападения разных типов из разных направлений, а также применении большого количества "баллистики" и крылатых ракет.
"Основное направление удара - Киевщина и Львовщина", - подчеркнули защитники.
Кроме этого, под удары врага попали Днепропетровская, Сумская, Винницкая, Полтавская, Николаевская и Ивано-Франковская области.
Во время нового удара противник направил на Украину 358 средств воздушного нападения - 74 ракеты и 284 дронов , а именно:
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, украинская ПВО смогла обезвредить 320 целей - 55 ракет и 265 дронов разных типов:
"По предварительной информации, по состоянию на 09.00 зафиксировано попадание 3 противокорабельных, 6 баллистических и 2 крылатых ракет, а также 17 ударных БПЛА на 20 локациях и падение сбитых (обломки) на 13 локациях", - заявили в ВС ВСУ.
Там также уточнили, что данные о еще восьми ракетах сейчас уточняются.
" Атака продолжается ! В воздушном пространстве Украины несколько ударных БпЛА", - предупредили украинцев защитники.
Как стало известно ночью, Россия начала новую массированную атаку на разные регионы Украины.
Ракеты противника прилетели по Львову: местные власти подтвердили большое количество пострадавших.
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