У Польщі впав невідомий об’єкт під час атаки РФ на Україну, утворилася вирва

30 липня в Люблінському воєводстві Польщі правоохорнці виявили вирву на місці падіння невідомого об’єкта після повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BNO News .

Повітряну тривогу на сході Польщі оголосили на тлі повідомлень про те, що одна або дві ракети могли увійти до повітряного простору країни під час масштабної російської атаки на Україну.

Попри це, польська влада поки офіційно не підтвердила факт порушення повітряного простору. У мережах ширяться відео, на яких чутно звук сирен повітряної тривоги в різних частинах регіону.

Речник воєводи Люблінського воєводства Марцін Бубіч заявив, що влада отримала "достовірну та підтверджену" інформацію безпосередньо від Урядового центру безпеки Польщі про загрозу повітряного удару.

Ще до оголошення повітряної тривоги польські військові заявили, що в повітряному просторі Польщі працюють винищувачі та літак дальнього радіолокаційного виявлення, оскільки російська дальня авіація завдає ударів по території України.

Крім того, за даними Оперативного командування Збройних сил Польщі, у стан підвищеної готовності були приведені наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційні засоби.

Під час повітряної тривоги в Люблінському воєводстві Польщі мешканці повідомили про звуки вибухів. Пізніше на полі неподалік села Тарнава-Колонія виявили вирву, яка, ймовірно, утворилася після падіння невідомого об'єкта.

До місця інциденту оперативно прибули рятувальники та поліція. З заявою з цього приводу виступив речник воєводського командування Державної пожежної охорони в Любліні Томаш Стахира.

За його словами, наразі служби охороняють територію та забезпечують безпеку в районі, де, за попередніми даними, міг упасти невідомий об'єкт.

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В Збройних силах Польщі заявили, що о 03:40 (4:40 за київським часом) у польському повітряному просторі було виявлено неідентифікований об’єкт, що рухався у західному напрямку.

"З метою його розпізнавання та перехоплення до району було направлено черговий винищувач F-16. О 3:46 (4:46 за київським часом), до того, як вдалося провести однозначну ідентифікацію, об’єкт зник з екранів радіолокаційних систем", - повідомили в польській армії.

У район останнього фіксування невідомого об’єкта направили вертоліт Мі-24. Згодом вдалося виявти велику вирву на місці його падіння.