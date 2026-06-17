Ціновий бум в Одесі: які квартири подорожчали на третину і що з вартістю оренди

Одеський ринок нерухомості демонструє стійку тенденцію до зростання цін, попри обмежений через безпекові ризики попит. Подорожчання спостерігається як на вторинному ринку, так і в сегменті новобудов, а оренда демонструє найбільш стрімке зростання.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН.
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На вторинному ринку нерухомості Одеси ціни продовжують зростати. Медіанна ціна 1-кімнатної квартири становить 49 тисяч доларів (+13% за рік), 2-кімнатної - 70 тисяч доларів (+11% за рік), а 3-кімнатної - 90 тисяч доларів (+6% за рік).
Найдорожчим районом залишається Приморський, де медіанна ціна на 3-кімнатну квартиру сягає 136 тисяч доларів.
Приватні будинки також показують позитивну динаміку - їхня медіанна ціна зросла на 6,67% за рік. Медіанна ціна за квадратний метр у будинках варіюється від 719 до 1 250 доларів залежно від району.
Ціни на новобудови в Одесі характеризуються різноспрямованою динамікою, проте в цілому демонструють зростання.
Найбільше за пів року подорожчав бізнес-клас - на 22% у доларах (до 1340 доларів кв. м), тоді як ціна комфорт-класу майже не змінилася (-1%).
Середня вартість за квадратний метр залежить від класу житла:
Щодо територіального розподілу, найвища медіанна стартова ціна на первинці зафіксована у Приморському районі - 1500 доларів кв. м, а найнижча - у Хаджибейському 800 доларів кв.м.
Сегмент оренди показав найбільш помітне зростання за останні пів року. Зокрема, 1-кімнатні квартири додали в ціні 2000 грн, а 2-кімнатні подорожчали на 36%.
Станом на червень 2026 року медіанні ціни оренди виглядають наступним чином:
Незважаючи на зростання цін, покупці залишаються стримано оптимістичними. Згідно з опитуваннями ЛУН, проведеними взимку 2026 року, 35% покупців на вторинному ринку та 43% на первинному очікують, що ціни продовжать зростати.
Читайте також про те, що найдорожче житло у новобудовах у Львові. Там "квадрат" продають за 1490 доларів. Втім, найбільше нерухомість на первинці зросла у Хмельницькому, там за рік ціни підскочили на 16% за рік.
Раніше ми писали про те, скільки коштують будинки в Україні, де найнижчі ціни і як вони змінилися за рік.