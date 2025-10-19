Цинічне посягання на спадщину: Макрон висловився про резонансне пограбування Лувру

Президент Франції Еммануель Макрон вперше прокоментував резонансне "пограбування року" в Луврі. Він заявив, що викрадене знайдуть, а крадіїв притягнуть до відповідальності.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис Макрона у X (Twitter).
"Крадіжка, скоєна в Луврі, - це напад на спадщину, яку ми цінуємо, бо це наша історія. Ми знайдемо викрадені вироби, і винні будуть притягнуті до відповідальності", - пообіцяв він.
Французький президент запевнив, що зараз ведеться розслідування під керівництвом прокуратури Парижу. Робиться все необхідне, щоб повернути викрадене та покарати зловмисників.
"Проєкт "Новий Ренесанс Лувру", який ми розпочали в січні, передбачає посилену безпеку. Він забезпечить збереження та захист того, що становить нашу пам’ять і нашу культуру", - додав Макрон.
Нагадаємо, у Франції вранці 19 жовтня невідомі зловмисники обікрали всесвітньо відомий музей Лувр. З галереї Аполлона прямо на очах у відвідувачів було викрадено низку дорогоцінностей, що належали сім'ї Наполеона Бонапарта.
Правоохоронці вже знайшли кілька викрадених речей, в тому числі пошкоджену крадіями корону імператриці Євгенії. Але доля інших дорогоцінностей під великим питанням. Детальніше про пограбування та реакцію на нього - у матеріалі РБК-Україна.