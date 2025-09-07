Цинічна версія Кремля: Міноборони РФ відзвітувало, що уражені "всі призначені об'єкти"

Міноборони Росії заявило, що сьогодні, 7 вересня, Збройними силами РФ було завдано масованого удару високоточною зброєю та ударними безпілотними літальними апаратами по об'єктах виробництва, складання, ремонту, зберігання і запуску безпілотних літальних апаратів, а також військовим авіабазам в центральній, південній і східній частинах України.

Вони заявили, що, в тому числі, удари прийшлись по:

промисловому підприємству "Київ-67" на західній околиці Києва,

логістичній базі "СТС-ГРУП" на південній околиці Києва.

"Цілі удару досягнуті, всі призначені об'єкти уражені. По інших об'єктах в межах Києва удари не наносилися", - заявили в міністерстві.

Примітно, що про удари по житлових будинках столиці російські військові вирішили не повідомляти.