Циничная версия Кремля: Минобороны РФ отчиталось, что поражены "все предназначенные объекты"

Российское ведомство отрапортовало о "поражении всех установленных целей" в столице и других регионах Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны России.
Минобороны России заявило, что сегодня, 7 сентября, Вооруженными силами РФ был нанесен массированный удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам производства, сборки, ремонта, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также военным авиабазам в центральной, южной и восточной частях Украины.
Они заявили, что, в том числе, удары пришлись по:
"Цели удара достигнуты, все предназначенные объекты поражены. По другим объектам в пределах Киева удары не наносились", - заявили в министерстве.
Примечательно, что об ударах по жилым домам столицы российские военные решили не сообщать.
Напомним, что этой ночью российские военные совершили массированную комбинированную атаку на Украину в ночь на 7 сентября. Оккупанты выпустили рекордные 810 дронов и 13 ракет.
В частности, только в Киеве зафиксировано более 10 локаций с повреждениями. Среди них 4 жилые многоэтажки, которые были повреждены.
Более того, этой ночью Россия впервые атаковала здание правительства в центре Киева, там возник пожар. В общем известно, что в течение ночи пострадало 20 человек, еще 2 человека погибли. Это была мать с трехмесячным сыном.
