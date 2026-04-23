Ціни зрослимайже вдвічі: в яких містах України стрімко подорожчала оренда будинків

В Україні зросли ціни на довгострокову оренду приватних будинків, причому в окремих містах - майже вдвічі. Найбільше подорожчання зафіксували у Запоріжжі, тоді як найдорожчим містом залишається Київ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження OLX Нерухомість.
Головне:
Найпомітніше зростання зафіксували у Запоріжжі - на 87%. Там медіанна вартість оренди будинку зросла з 8 000 до 15 000 гривень.
На 50% подорожчала оренда одразу в кількох містах: Черкасах, Луцьку та Миколаєві. Тут ціна піднялася з 10 000 до 15 000 гривень.
Також суттєве зростання показали:
Найвищі ціни традиційно у Києві - майже 112 000 гривень за будинок. У Львові оренда зросла на 22% - до приблизно 43 000 гривень.
Помірне зростання також зафіксували у:
Ціни на оренду будинків в Україні (інфографіка: OLX Нерухомість)
У деяких містах оренда залишилася стабільною:
Водночас у прифронтових регіонах ціни знижуються. Найбільше падіння зафіксували у:
Також ціни зменшилися у Харкові (на 7%) та Чернігові (на 4%).
Як пояснюють аналітики, попит зміщується у бік приватних будинків. Основна причина - потреба в автономності: можливість мати власне опалення, електроенергію (генератори, сонячні панелі) та воду.
Також будинки частіше обирають сім’ї, які переїжджають разом - це дозволяє економити на житлі.
Водночас у прифронтових містах попит падає через безпекову ситуацію та відтік населення, що безпосередньо впливає на ціни.
Раніше РБК-Україна писало, що попри війну ціни на житло в Україні зростають, але попит на купівлю суттєво падає. Водночас ринок оренди залишається нестабільним - у частині міст ціни й попит різко зростають, в інших навпаки знижуються, а ключовим фактором впливу залишається безпекова ситуація.
Також ми розповідали про зниження цін на оренду квартир у Києві. Так, однокімнатні та двокімнатні подешевшали на 6-8% за рік, тоді як трикімнатні залишилися без змін. Водночас у центральних районах житло дорожчає, а в передмісті ціни змінюються нерівномірно.