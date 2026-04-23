Ціни зрослимайже вдвічі: в яких містах України стрімко подорожчала оренда будинків

Головне: Рекордне зростання: Найбільший стрибок цін зафіксовано у Запоріжжі - оренда будинків подорожчала на 87%.

Найбільший стрибок цін зафіксовано у Запоріжжі - оренда будинків подорожчала на 87%. Найдорожчі локації: Лідером залишається Київ, за ним йдуть Ужгород та Львів.

Лідером залишається Київ, за ним йдуть Ужгород та Львів. Стрибок на 50%: Одразу в трьох містах - Черкасах, Луцьку та Миколаєві - вартість оренди зросла рівно на половину.

Одразу в трьох містах - Черкасах, Луцьку та Миколаєві - вартість оренди зросла рівно на половину. Причини попиту: Українці обирають будинки заради автономності (генератори, власна вода та опалення) та можливості спільного проживання кількох сімей.

Українці обирають будинки заради автономності (генератори, власна вода та опалення) та можливості спільного проживання кількох сімей. Падіння цін: У прифронтових регіонах оренда дешевшає. Найбільше падіння зафіксовано у Херсоні та Сумах.

У прифронтових регіонах оренда дешевшає. Найбільше падіння зафіксовано у Херсоні та Сумах. Стабільність: Ціни залишилися без змін у Дніпрі та Хмельницькому.

Де ціни зросли найбільше

Найпомітніше зростання зафіксували у Запоріжжі - на 87%. Там медіанна вартість оренди будинку зросла з 8 000 до 15 000 гривень.

На 50% подорожчала оренда одразу в кількох містах: Черкасах, Луцьку та Миколаєві. Тут ціна піднялася з 10 000 до 15 000 гривень.

Також суттєве зростання показали:

Тернопіль - ціни зросли на 48% (до 26 498 гривень);

Вінниця - подорожчання на 45% (до 16 000 гривень);

Ужгород - зростання на 45% (до 54 428 гривень);

Скільки коштує оренда у великих містах

Найвищі ціни традиційно у Києві - майже 112 000 гривень за будинок. У Львові оренда зросла на 22% - до приблизно 43 000 гривень.

Помірне зростання також зафіксували у:

Івано-Франківську - ціни підвищилися на 34%;

Кропивницькому - на 19%;

Житомирі - на 10%;

Одесі - на 6%;

Полтаві - на 5%.



Ціни на оренду будинків в Україні (інфографіка: OLX Нерухомість)

Де ціни не змінилися або знизилися

У деяких містах оренда залишилася стабільною:

Дніпро - 16 000 гривень;

Хмельницький - 10 000 гривень;

Чернівці - близько 33 000 гривень.

Водночас у прифронтових регіонах ціни знижуються. Найбільше падіння зафіксували у:

Рівному - на 34%;

Херсоні - на 25%;

Сумах - на 22%.

Також ціни зменшилися у Харкові (на 7%) та Чернігові (на 4%).

Чому дорожчає оренда

Як пояснюють аналітики, попит зміщується у бік приватних будинків. Основна причина - потреба в автономності: можливість мати власне опалення, електроенергію (генератори, сонячні панелі) та воду.

Також будинки частіше обирають сім’ї, які переїжджають разом - це дозволяє економити на житлі.

Водночас у прифронтових містах попит падає через безпекову ситуацію та відтік населення, що безпосередньо впливає на ціни.