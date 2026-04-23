Ціни зрослимайже вдвічі: в яких містах України стрімко подорожчала оренда будинків

07:30 23.04.2026 Чт
3 хв
У деяких містах вартість оренди злетіла на 87%
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Оренда будинку (pixabay.com)

В Україні зросли ціни на довгострокову оренду приватних будинків, причому в окремих містах - майже вдвічі. Найбільше подорожчання зафіксували у Запоріжжі, тоді як найдорожчим містом залишається Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження OLX Нерухомість.

Читайте також: Сорок відгуків на одну квартиру: у якому місті рекордно виріс попит на оренду житла

Головне:

  • Рекордне зростання: Найбільший стрибок цін зафіксовано у Запоріжжі - оренда будинків подорожчала на 87%.
  • Найдорожчі локації: Лідером залишається Київ, за ним йдуть Ужгород та Львів.
  • Стрибок на 50%: Одразу в трьох містах - Черкасах, Луцьку та Миколаєві - вартість оренди зросла рівно на половину.
  • Причини попиту: Українці обирають будинки заради автономності (генератори, власна вода та опалення) та можливості спільного проживання кількох сімей.
  • Падіння цін: У прифронтових регіонах оренда дешевшає. Найбільше падіння зафіксовано у Херсоні та Сумах.
  • Стабільність: Ціни залишилися без змін у Дніпрі та Хмельницькому.

Де ціни зросли найбільше

Найпомітніше зростання зафіксували у Запоріжжі - на 87%. Там медіанна вартість оренди будинку зросла з 8 000 до 15 000 гривень.

На 50% подорожчала оренда одразу в кількох містах: Черкасах, Луцьку та Миколаєві. Тут ціна піднялася з 10 000 до 15 000 гривень.

Також суттєве зростання показали:

  • Тернопіль - ціни зросли на 48% (до 26 498 гривень);
  • Вінниця - подорожчання на 45% (до 16 000 гривень);
  • Ужгород - зростання на 45% (до 54 428 гривень);

Скільки коштує оренда у великих містах

Найвищі ціни традиційно у Києві - майже 112 000 гривень за будинок. У Львові оренда зросла на 22% - до приблизно 43 000 гривень.

Помірне зростання також зафіксували у:

  • Івано-Франківську - ціни підвищилися на 34%;
  • Кропивницькому - на 19%;
  • Житомирі - на 10%;
  • Одесі - на 6%;
  • Полтаві - на 5%.


Ціни на оренду будинків в Україні (інфографіка: OLX Нерухомість)

Де ціни не змінилися або знизилися

У деяких містах оренда залишилася стабільною:

  • Дніпро - 16 000 гривень;
  • Хмельницький - 10 000 гривень;
  • Чернівці - близько 33 000 гривень.

Водночас у прифронтових регіонах ціни знижуються. Найбільше падіння зафіксували у:

  • Рівному - на 34%;
  • Херсоні - на 25%;
  • Сумах - на 22%.

Також ціни зменшилися у Харкові (на 7%) та Чернігові (на 4%).

Чому дорожчає оренда

Як пояснюють аналітики, попит зміщується у бік приватних будинків. Основна причина - потреба в автономності: можливість мати власне опалення, електроенергію (генератори, сонячні панелі) та воду.

Також будинки частіше обирають сім’ї, які переїжджають разом - це дозволяє економити на житлі.

Водночас у прифронтових містах попит падає через безпекову ситуацію та відтік населення, що безпосередньо впливає на ціни.

Раніше РБК-Україна писало, що попри війну ціни на житло в Україні зростають, але попит на купівлю суттєво падає. Водночас ринок оренди залишається нестабільним - у частині міст ціни й попит різко зростають, в інших навпаки знижуються, а ключовим фактором впливу залишається безпекова ситуація.

Також ми розповідали про зниження цін на оренду квартир у Києві. Так, однокімнатні та двокімнатні подешевшали на 6-8% за рік, тоді як трикімнатні залишилися без змін. Водночас у центральних районах житло дорожчає, а в передмісті ціни змінюються нерівномірно.

