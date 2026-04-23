Цены выросли почти вдвое: в каких городах Украины стремительно подорожала аренда домов

В Украине выросли цены на долгосрочную аренду частных домов, причем в отдельных городах - почти вдвое. Наибольшее подорожание зафиксировали в Запорожье, тогда как самым дорогим городом остается Киев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование OLX Недвижимость.
Главное:
Самый заметный рост зафиксировали в Запорожье - на 87%. Там медианная стоимость аренды дома выросла с 8 000 до 15 000 гривен.
На 50% подорожала аренда сразу в нескольких городах: Черкассах, Луцке и Николаеве. Здесь цена поднялась с 10 000 до 15 000 гривен.
Также существенный рост показали:
Самые высокие цены традиционно в Киеве - почти 112 000 гривен за дом. Во Львове аренда выросла на 22% - до примерно 43 000 гривен.
Умеренный рост также зафиксировали в:
Цены на аренду домов в Украине
В некоторых городах аренда осталась стабильной:
В то же время в прифронтовых регионах цены снижаются. Наибольшее падение зафиксировали в:
Также цены уменьшились в Харькове (на 7%) и Чернигове (на 4%).
Как объясняют аналитики, спрос смещается в сторону частных домов. Основная причина - потребность в автономности: возможность иметь собственное отопление, электроэнергию (генераторы, солнечные панели) и воду.
Также дома чаще выбирают семьи, которые переезжают вместе - это позволяет экономить на жилье.
В то же время в прифронтовых городах спрос падает из-за ситуации с безопасностью и оттока населения, что непосредственно влияет на цены.
