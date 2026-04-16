Сорок відгуків на одну квартиру: у якому місті рекордно виріс попит на оренду житла

У березні 2026 року попит на оренду квартир зріс у більшості обласних центрів України. Найчастіше шукають житло у прифронтових містах.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на дані OLX Нерухомість.

Головне: Лідери попиту : Найвищу активність шукачів зафіксовано у Запоріжжі, Харкові та Сумах.

Динаміка зростання: У Запоріжжі та Харкові попит зріс у 3-4 рази порівняно з березнем 2025 року.

Спад у мегаполісах: У Києві та Одесі зафіксовано від'ємну динаміку - попит на 1-кімнатні квартири впав на 15% та 28% відповідно.

Західний вектор: Львів зберігає статус "тихої гавані" зі стійким зростанням попиту на рівні 40-46%.

Чинники впливу: На ринок тиснуть міграційні процеси, присутність військових у регіонах та сезонні коливання.

Де шукають житло найактивніше

Найбільший ажіотаж спостерігається у Запоріжжі. Там на одне оголошення про оренду 1-кімнатної квартири припадає майже 40 відгуків - це майже вчетверо більше, ніж рік тому. Подібна ситуація і в Харкові, де показник зріс утричі - до 30 відгуків.

Високий попит також зафіксували у Сумах та Житомирі - по 25 відгуків на оголошення. Проте якщо в Житомирі інтерес зріс майже наполовину, то в Сумах він, навпаки, знизився порівняно з минулим роком.

У містах середнього розміру, таких як Кропивницький, Чернівці, Ужгород та Черкаси, попит також залишається високим - у межах 20-24 відгуків на одну пропозицію.

Що відбувається у великих містах

На відміну від прифронтових і центральних регіонів, у великих містах ситуація менш однозначна. У Києві та Одесі попит на оренду навіть знизився - до близько 10-15 відгуків на оголошення.

Водночас у Львові та Дніпрі інтерес до оренди, навпаки, зріс. Це свідчить про те, що західні та частина центральних регіонів продовжують залишатися привабливими для орендарів.

Які квартири шукають найчастіше

Найбільша конкуренція традиційно спостерігається за 1- та 2-кімнатні квартири. Саме в цих сегментах фіксують найвищу кількість відгуків.

Наприклад, у сегменті 2-кімнатного житла знову лідирують Запоріжжя та Харків - 38 і 37 відгуків відповідно. У той же час у великих містах цей показник значно нижчий.

Попит на 3-кімнатні квартири загалом скромніший, але й тут у деяких містах він зріс у кілька разів. Зокрема, у Запоріжжі - майже до 30 відгуків на оголошення.

Чому зростає попит

Експерти пояснюють таку динаміку кількома факторами. Найбільше зростання спостерігається у прифронтових містах і частині центральних регіонів - це пов’язано з внутрішньою міграцією, попитом з боку військових, а також обмеженою кількістю доступного житла.

У великих містах ситуація інша: попит частково знижується через безпекові фактори та сезонні коливання.

Водночас західні регіони демонструють стабільно високий інтерес до оренди з поступовим зростанням, що робить їх одними з найконкурентніших на ринку житла.