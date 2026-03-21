ua en ru
Сб, 21 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Найдешевше житло в Україні: названі прифронтові регіони, де ціни на квартири впали

06:40 21.03.2026 Сб
3 хв
Аналітики зафіксували аномальну ситуацію на ринку житла біля лінії фронту
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Ціни на купівлю та оренду житла у прифронтових територіях (freepik.com)

У прифронтових областях України попри безпекову ситуацію зростають ціни на житло, однак попит на купівлю помітно знижується. Водночас на ринку оренди ситуація залишається неоднорідною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження OLX Нерухомість.

Головне:

  • Попри близькість до зони бойових дій, медіанні ціни на купівлю та оренду квартир у більшості прифронтових областей зросли.
  • На ринку купівлі спостерігається парадокс: вартість житла йде вгору, проте реальний попит впав на 15-45%.
  • Найбільший стрибок цін на придбання квартир зафіксовано на Харківщині (+18%) та Сумщині (+15%).
  • Сфера оренди демонструє неоднорідну динаміку - від аномального зростання попиту в Запоріжжі до падіння у Чернігові.
  • Безпекова ситуація залишається ключовим фактором, що стримує активність інвесторів.

Аналітики порівняли показники лютого 2026 року з аналогічним періодом минулого року, щоб відстежити, як змінилися пріоритети українців на сході та південному сході країни.

Вторинний ринок: де квартири здорожчали найбільше

Найвідчутніше ціни на однокімнатні квартири піднялися у Харківській області. Тут медіанна вартість купівлі зросла на 18%, сягнувши позначки в 1 млн гривень (22,6 тис. доларів). Безпосередньо у Харкові житло здорожчало на 16% - до 1,1 млн гривень (24,9 тис. доларів).

Схожа тенденція спостерігається і в інших регіонах:

  • Сумська область - ціни піднялися на 15% (862 тис. гривень/19,5 тис. доларів), а в самих Сумах - на 19% (992 тис. гривень/22,4 тис. доларів).
  • Дніпропетровська та Чернігівська області - медіанна вартість зросла в межах 8-12%. Купівля "однушки" в Дніпрі обійдеться у 1,4 млн гривень (31,7 тис. доларів), а в Чернігові - у 1,5 млн гривень (33,9 тис. доларів).
  • Херсонська область - зафіксовано зростання на 6% (до 632 тис. гривень/14,3 тис. доларів).

Єдиним регіоном, де ціни продемонстрували від’ємну динаміку, стала Запорізька область. Там вартість житла знизилася на 4%, зупинившись на позначці близько 644 тис. гривень (14,6 тис. доларів).

Проте паралельно із цінниками зріс і рівень тривожності покупців: попит на придбання власного житла обвалився. Найбільше падіння інтересу зафіксовано у Чернігові (-44%) та Харкові (-39%).

Оренда: аномалії попиту та безпековий фактор

У сегменті оренди ситуація ще більш контрастна. В одних областях ціни та попит синхронно зростають, в інших - стрімко падають.

Справжній бум цін зафіксовано у Харківській та Херсонській областях, де оренда здорожчала одразу на 33%. У Харкові медіанна ціна зафіксована на рівні 5,3 тис. гривень, у Херсоні - 4 тис. гривень. У Запоріжжі вартість оренди піднялася на 20% (до 6 тис. гривень), що супроводжувалося вибуховим зростанням попиту - кількість відгуків від орендарів тут збільшилася на рекордні 74%.

Натомість у Сумській області оренда здешевшала на 17% (до 5 тис. гривень), а в Чернігівській області попит впав на 28%.

Загалом ринок нерухомості біля лінії фронту сьогодні є дзеркалом міграційних процесів та безпекової ситуації. Покупці демонструють максимальну виваженість, тоді як орендний бізнес продовжує адаптуватися до частих переміщень населення всередині країни.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що ринок нерухомості в Україні розділився: у прифронтових містах житло дешевшає, тоді як у більш безпечних регіонах, зокрема на заході та в столиці, ціни швидко зростають.

Крім того, за останні роки найбільше подорожчали однокімнатні квартири у західних і центральних областях, тоді як поблизу фронту динаміка була слабкою або навіть зі зниженням цін у доларовому еквіваленті. Основними факторами стали війна, міграція та підвищений попит на безпечні регіони.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Житло Ціни на житло Квартири
Новини
Зброя без черг: Україна та країни Перської затоки отримали особливі привілеї від Берліна
Аналітика
