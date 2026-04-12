Ціни на оренду в Києві впали: скільки зараз коштують квартири і де найдешевше

У Києві впали ціни на оренду одно- та двокімнатних квартир на 6-8% порівняно з минулим роком. Вартість трикімнатних не змінилась.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані ЛУН .

Головне: Середня вартість 1-кімнатної квартири становить 17 000 грн (-6% за рік).

(-6% за рік). Оренда 2-кімнатної квартири коштує в середньому 25 000 грн (-8% за рік).

(-8% за рік). Ціна на 3-кімнатні квартири стабілізувалася на рівні 42 000 грн (0% змін).

(0% змін). Найдорожчим районом залишається Печерський, де зафіксовано приріст +14%.

Скільки коштує оренда по районах

Ціни на 1-кімнатні квартири суттєво різняться залежно від розташування. Середня вартість зараз становить 17 тис. грн. Це на 6% менше, ніж торік. Найвищі показники зафіксовано в центральних та прилеглих до центру районах:

Печерський - 38 100 грн (+14% за рік);

- 38 100 грн (+14% за рік); Шевченківський - 28 000 грн (+17%);

- 28 000 грн (+17%); Подільський - 20 000 грн (+11%);

- 20 000 грн (+11%); Голосіївський - 20 000 грн (без змін).

Найдоступнішим районом для оренди залишається Деснянський, де медіанна ціна становить 9 500 грн. У спальних районах, таких як Оболонський (15 000 грн) та Дарницький (15 000 грн), ціни за рік не змінилися.

Водночас у Святошинському районі зафіксовано спад на 13% (до 13 000 грн).

Ціни на оренду однокімнатних квартир у Києві (скриншот)

Ситуація у передмісті

У містах-супутниках столиці спостерігається різноспрямована динаміка. Зокрема, в Ірпені оренда зросла на 25% (до 15 000 грн), тоді як у Бучі та Вишневому приріст склав 4-9%, там однокімннатні квартири здають за 12 тисяч та 12 500 грн, відповідно.

У Софіївській Борщагівці цінники залишилися на рівні минулого року, в середньому оренда однокімнатної квартири коштує 14 тис. грн.