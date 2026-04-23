Цены выросли почти вдвое: в каких городах Украины стремительно подорожала аренда домов

В Украине выросли цены на долгосрочную аренду частных домов, причем в отдельных городах - почти вдвое. Наибольшее подорожание зафиксировали в Запорожье, тогда как самым дорогим городом остается Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование OLX Недвижимость.

Главное: Рекордный рост: Самый большой скачок цен зафиксирован в Запорожье - аренда домов подорожала на 87%.

Лидером остается Киев, за ним следуют Ужгород и Львов. Скачок на 50%: Сразу в трех городах - Черкассах, Луцке и Николаеве - стоимость аренды выросла ровно на половину.

Украинцы выбирают дома ради автономности (генераторы, собственная вода и отопление) и возможности совместного проживания нескольких семей. Падение цен: В прифронтовых регионах аренда дешевеет. Наибольшее падение зафиксировано в Херсоне и Сумах.

Где цены выросли больше всего

Самый заметный рост зафиксировали в Запорожье - на 87%. Там медианная стоимость аренды дома выросла с 8 000 до 15 000 гривен.

На 50% подорожала аренда сразу в нескольких городах: Черкассах, Луцке и Николаеве. Здесь цена поднялась с 10 000 до 15 000 гривен.

Также существенный рост показали:

Тернополь - цены выросли на 48% (до 26 498 гривен);

Винница - подорожание на 45% (до 16 000 гривен);

Ужгород - рост на 45% (до 54 428 гривен);

Сколько стоит аренда в крупных городах

Самые высокие цены традиционно в Киеве - почти 112 000 гривен за дом. Во Львове аренда выросла на 22% - до примерно 43 000 гривен.

Умеренный рост также зафиксировали в:

Ивано-Франковске - цены повысились на 34%;

Кропивницком - на 19%;

Житомире - на 10%;

Одессе - на 6%;

Полтаве - на 5%.



Цены на аренду домов в Украине (инфографика: OLX Недвижимость)

Где цены не изменились или снизились

В некоторых городах аренда осталась стабильной:

Днепр - 16 000 гривен;

Хмельницкий - 10 000 гривен;

Черновцы - около 33 000 гривен.

В то же время в прифронтовых регионах цены снижаются. Наибольшее падение зафиксировали в:

Ровно - на 34%;

Херсоне - на 25%;

Сумах - на 22%.

Также цены уменьшились в Харькове (на 7%) и Чернигове (на 4%).

Почему дорожает аренда

Как объясняют аналитики, спрос смещается в сторону частных домов. Основная причина - потребность в автономности: возможность иметь собственное отопление, электроэнергию (генераторы, солнечные панели) и воду.

Также дома чаще выбирают семьи, которые переезжают вместе - это позволяет экономить на жилье.

В то же время в прифронтовых городах спрос падает из-за ситуации с безопасностью и оттока населения, что непосредственно влияет на цены.