Цены выросли почти вдвое: в каких городах Украины стремительно подорожала аренда домов
В Украине выросли цены на долгосрочную аренду частных домов, причем в отдельных городах - почти вдвое. Наибольшее подорожание зафиксировали в Запорожье, тогда как самым дорогим городом остается Киев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование OLX Недвижимость.
Главное:
- Рекордный рост: Самый большой скачок цен зафиксирован в Запорожье - аренда домов подорожала на 87%.
- Самые дорогие локации: Лидером остается Киев, за ним следуют Ужгород и Львов.
- Скачок на 50%: Сразу в трех городах - Черкассах, Луцке и Николаеве - стоимость аренды выросла ровно на половину.
- Причины спроса: Украинцы выбирают дома ради автономности (генераторы, собственная вода и отопление) и возможности совместного проживания нескольких семей.
- Падение цен: В прифронтовых регионах аренда дешевеет. Наибольшее падение зафиксировано в Херсоне и Сумах.
- Стабильность: Цены остались без изменений в Днепре и Хмельницком.
Где цены выросли больше всего
Самый заметный рост зафиксировали в Запорожье - на 87%. Там медианная стоимость аренды дома выросла с 8 000 до 15 000 гривен.
На 50% подорожала аренда сразу в нескольких городах: Черкассах, Луцке и Николаеве. Здесь цена поднялась с 10 000 до 15 000 гривен.
Также существенный рост показали:
- Тернополь - цены выросли на 48% (до 26 498 гривен);
- Винница - подорожание на 45% (до 16 000 гривен);
- Ужгород - рост на 45% (до 54 428 гривен);
Сколько стоит аренда в крупных городах
Самые высокие цены традиционно в Киеве - почти 112 000 гривен за дом. Во Львове аренда выросла на 22% - до примерно 43 000 гривен.
Умеренный рост также зафиксировали в:
- Ивано-Франковске - цены повысились на 34%;
- Кропивницком - на 19%;
- Житомире - на 10%;
- Одессе - на 6%;
- Полтаве - на 5%.
Цены на аренду домов в Украине (инфографика: OLX Недвижимость)
Где цены не изменились или снизились
В некоторых городах аренда осталась стабильной:
- Днепр - 16 000 гривен;
- Хмельницкий - 10 000 гривен;
- Черновцы - около 33 000 гривен.
В то же время в прифронтовых регионах цены снижаются. Наибольшее падение зафиксировали в:
- Ровно - на 34%;
- Херсоне - на 25%;
- Сумах - на 22%.
Также цены уменьшились в Харькове (на 7%) и Чернигове (на 4%).
Почему дорожает аренда
Как объясняют аналитики, спрос смещается в сторону частных домов. Основная причина - потребность в автономности: возможность иметь собственное отопление, электроэнергию (генераторы, солнечные панели) и воду.
Также дома чаще выбирают семьи, которые переезжают вместе - это позволяет экономить на жилье.
В то же время в прифронтовых городах спрос падает из-за ситуации с безопасностью и оттока населения, что непосредственно влияет на цены.
Ранее РБК-Украина писало, что несмотря на войну цены на жилье в Украине растут, но спрос на покупку существенно падает. В то же время рынок аренды остается нестабильным - в части городов цены и спрос резко растут, в других наоборот снижаются, а ключевым фактором влияния остается ситуация с безопасностью.
Также мы рассказывали о снижении цен на аренду квартир в Киеве. Так, однокомнатные и двухкомнатные подешевели на 6-8% за год, тогда как трехкомнатные остались без изменений. При этом в центральных районах жилье дорожает, а в пригороде цены меняются неравномерно.