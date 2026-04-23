Цены выросли почти вдвое: в каких городах Украины стремительно подорожала аренда домов

07:30 23.04.2026 Чт
В некоторых городах стоимость аренды взлетела на 87%
Татьяна Веремеева
Фото: Аренда дома (pixabay.com)

В Украине выросли цены на долгосрочную аренду частных домов, причем в отдельных городах - почти вдвое. Наибольшее подорожание зафиксировали в Запорожье, тогда как самым дорогим городом остается Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование OLX Недвижимость.

Главное:

  • Рекордный рост: Самый большой скачок цен зафиксирован в Запорожье - аренда домов подорожала на 87%.
  • Самые дорогие локации: Лидером остается Киев, за ним следуют Ужгород и Львов.
  • Скачок на 50%: Сразу в трех городах - Черкассах, Луцке и Николаеве - стоимость аренды выросла ровно на половину.
  • Причины спроса: Украинцы выбирают дома ради автономности (генераторы, собственная вода и отопление) и возможности совместного проживания нескольких семей.
  • Падение цен: В прифронтовых регионах аренда дешевеет. Наибольшее падение зафиксировано в Херсоне и Сумах.
  • Стабильность: Цены остались без изменений в Днепре и Хмельницком.

Где цены выросли больше всего

Самый заметный рост зафиксировали в Запорожье - на 87%. Там медианная стоимость аренды дома выросла с 8 000 до 15 000 гривен.

На 50% подорожала аренда сразу в нескольких городах: Черкассах, Луцке и Николаеве. Здесь цена поднялась с 10 000 до 15 000 гривен.

Также существенный рост показали:

  • Тернополь - цены выросли на 48% (до 26 498 гривен);
  • Винница - подорожание на 45% (до 16 000 гривен);
  • Ужгород - рост на 45% (до 54 428 гривен);

Сколько стоит аренда в крупных городах

Самые высокие цены традиционно в Киеве - почти 112 000 гривен за дом. Во Львове аренда выросла на 22% - до примерно 43 000 гривен.

Умеренный рост также зафиксировали в:

  • Ивано-Франковске - цены повысились на 34%;
  • Кропивницком - на 19%;
  • Житомире - на 10%;
  • Одессе - на 6%;
  • Полтаве - на 5%.

Цены на аренду домов в Украине (инфографика: OLX Недвижимость)

Где цены не изменились или снизились

В некоторых городах аренда осталась стабильной:

  • Днепр - 16 000 гривен;
  • Хмельницкий - 10 000 гривен;
  • Черновцы - около 33 000 гривен.

В то же время в прифронтовых регионах цены снижаются. Наибольшее падение зафиксировали в:

  • Ровно - на 34%;
  • Херсоне - на 25%;
  • Сумах - на 22%.

Также цены уменьшились в Харькове (на 7%) и Чернигове (на 4%).

Почему дорожает аренда

Как объясняют аналитики, спрос смещается в сторону частных домов. Основная причина - потребность в автономности: возможность иметь собственное отопление, электроэнергию (генераторы, солнечные панели) и воду.

Также дома чаще выбирают семьи, которые переезжают вместе - это позволяет экономить на жилье.

В то же время в прифронтовых городах спрос падает из-за ситуации с безопасностью и оттока населения, что непосредственно влияет на цены.

Ранее РБК-Украина писало, что несмотря на войну цены на жилье в Украине растут, но спрос на покупку существенно падает. В то же время рынок аренды остается нестабильным - в части городов цены и спрос резко растут, в других наоборот снижаются, а ключевым фактором влияния остается ситуация с безопасностью.

Также мы рассказывали о снижении цен на аренду квартир в Киеве. Так, однокомнатные и двухкомнатные подешевели на 6-8% за год, тогда как трехкомнатные остались без изменений. При этом в центральных районах жилье дорожает, а в пригороде цены меняются неравномерно.

