Ціни зросли майже на чверть: скільки коштує навчання у КНУ ім. Шевченка у 2026-му

Київський національний університет імені Тараса Шевченка офіційно затвердив вартість навчання для вступників 2026-го. Залежно від напрямку підготовки, ціни зросли до 27% порівняно з минулим роком.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані КНУ Шевченка.
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Цього року університет встановив найвищу планку вартості навчання на позначці понад 119 тисяч гривень. До цієї категорії увійшли три програми, які є абсолютно новими для КНУ:
Водночас англомовна програма "Міжнародна комерція та інвестиції", яка була доступна для студентів і торік, здорожчала майже на 8% - до 103,1 тис. грн за рік навчання.
Значне здорожчання торкнулося популярних гуманітарних, юридичних та економічних напрямків. Рік навчання на таких спеціальностях, як "Журналістика", "Туризм", "Міжнародні відносини", "Міжнародна економіка", "Фінанси", "Право", "Маркетинг" та "Публічне управління", тепер коштуватиме 97,1 тис. грн.
Для порівняння, торік ціна на ці напрямки становила 76,6 тис. грн, отже приріст склав майже 27%.
Аналогічна тенденція спостерігається в ІТ-сфері: за навчання на "Комп’ютерних науках", "Кібербезпеці" та "Інженерії програмного забезпечення" вступникам 2026 року доведеться заплатити 77,7 тис. грн, що також свідчить про зростання ціни на 27%.
Найбільш доступними в університеті залишаються природничі науки та спеціальності, орієнтовані на підготовку педагогів. Рік навчання за контрактом тут обійдеться у 54,6 тис. грн. До цього переліку відносяться:
Попри те, що ці напрямки залишаються найдешевшими в КНУ, ціни на них все одно зросли порівняно з минулим роком майже на 25%.
Читайте також про те, що Київський національний університет імені Тараса Шевченка вже 10 років поспіль залишається лідером щорічного консолідованого рейтингу ЗВО України. У 2026-му до списку увійшли 240 університетів з усіх регіонів.
Раніше ми писали про те, що КПІ та Львівська політехніка також оновили ціни на навчання у 2026-му році. Деякі спеціальності здорожчали на 28% та 50%, відповідно.