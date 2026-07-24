Цены выросли почти на четверть: сколько стоит обучение в КНУ им. Шевченко в 2026-м

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко официально утвердил стоимость обучения для абитуриентов 2026 года. В зависимости от направления подготовки цены выросли до 27% по сравнению с прошлым годом.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные КНУ Шевченко.
Главное:
В этом году университет установил самую высокую планку стоимости обучения на отметке более 119 тысяч гривен. В эту категорию вошли три программы, абсолютно новые для КНУ:
В то же время англоязычная программа "Международная коммерция и инвестиции", которая была доступна студентам и в прошлом году, подорожала почти на 8% - до 103,1 тыс. грн за год обучения.
Значительное удорожание коснулось популярных гуманитарных, юридических и экономических направлений. Год обучения на таких специальностях, как "Журналистика", "Туризм", "Международные отношения", "Международная экономика", "Финансы", "Право", "Маркетинг" и "Публичное управление", теперь обойдется в 97,1 тыс. грн.
Для сравнения, в прошлом году цена на эти направления составила 76,6 тыс. грн, следовательно, прирост составил почти 27%.
Аналогичная тенденция наблюдается в ІТ-сфере: за обучение на "Компьютерных науках", "Кибербезопасности" и "Инженерии программного обеспечения" поступающим в 2026 году придется заплатить 77,7 тыс. грн, что также свидетельствует о росте цены на 27%.
Наиболее доступными в университете остаются естественные науки и специальности, ориентированные на подготовку педагогов. Год обучения по контракту здесь обойдется в 54,6 тыс. грн. К этому перечню относятся:
Несмотря на то, что эти направления остаются дешевыми в КНУ, цены на них все равно выросли по сравнению с прошлым годом почти на 25%.
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