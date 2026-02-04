ua en ru
Ціни злетіли втричі: в якому місті України найшвидше дорожчають квартири

Середа 04 лютого 2026 06:40
UA EN RU
Ціни злетіли втричі: в якому місті України найшвидше дорожчають квартири Фото: Де в Україні найбільше подорожчали квартири? (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

За останні чотири роки вартість купівлі однокімнатних квартир на вторинному ринку в Україні суттєво зросла, особливо у західних і центральних регіонах. Водночас у містах поблизу лінії фронту зростання було значно слабшим, а в доларовому еквіваленті в окремих випадках ціни навіть знизилися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані OLX Нерухомість.

Де ціни зросли найбільше

Найстрімкіше подорожчання зафіксували в обласних центрах на заході країни. Абсолютним лідером став Івано-Франківськ: середня ціна "однушки" зросла більш ніж у три рази в гривнях.

Значне зростання також показали Ужгород, Рівне, Луцьк, Чернівці, Вінниця, Тернопіль та Кропивницький - у цих містах ціни зросли більш ніж удвічі у гривневому вимірі та на 37-121% у доларах.

Київ, Львів і Одеса

У столиці та великих містах приріст був помітним, але стриманішим. У Києві медіанна ціна однокімнатної квартири майже подвоїлася у гривнях, у доларах зростання склало близько чверті. Подібна динаміка - в Одесі, Львові, Черкасах, Житомирі, Хмельницькому та Чернігові.

Центральні та прифронтові міста

У Полтаві, Дніпрі, Харкові та Сумах ціни зросли на 50-70% у гривнях, але в доларах динаміка була мінімальною або нульовою. У Харкові доларова ціна фактично не змінилася, у Сумах - навіть трохи знизилася.

Найменше зростання - біля фронту

Найслабша динаміка - у містах, що розташовані поблизу зони бойових дій. У Миколаєві зростання склало менш як 50% у гривнях, у Запоріжжі та Херсоні - лише кілька відсотків. При цьому в доларах ціни там впали на 30% і більше.

Аналітики зазначають, що загалом ринок житла за ці роки залишався під сильним впливом війни, міграції населення та попиту на відносно безпечні регіони, що й сформувало нинішню карту цін в Україні.

Раніше РБК-Україна писало про доступність оренди житла в Україні та те, яку частку зарплати українці витрачають на однокімнатну квартиру в різних містах.

Також ми розповідали, як масові відключення світла, тепла і води в Києві впливають на ринок оренди, та скільки коштує зняти будинок під столицею. Експерти зазначають, що тимчасові енергетичні проблеми не спричинять обвалу ринку, а попит швидко відновлюється.

