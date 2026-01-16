Втеча зі столиці через брак світла: скільки коштує орендувати будинок під Києвом

Після чергової атаки РФ 9 січня на Київ та масштабних пошкоджень тисячі будинків залишились без світла, опалення та води. Мер столиці Віталій Кличко закликав мешканців за можливості тимчасово виїхати із міста .

РБК-Україна розповідає, скільки зараз коштує оренда будинків під Києвом і чи не буде "обвалу" ринку через ситуацію зі світлом у столиці.

Чи "обвалиться" ринок оренди через проблеми зі світлом

Хоч тривалі знеструмлення дійсно завдають чималих проблем киянам, це не вплине суттєво на столичний ринок оренди, вважає бренд і бізнес-директор ЛУН Денис Суділковський.

"Короткострокові проблеми з опаленням чи електроенергією не мають системного впливу на ринок оренди. У такі періоди попит може тимчасово знижуватися - на кілька днів або тиждень - але він швидко відновлюється. Точкові заяви чи ситуативні труднощі не формують довгострокових трендів на ринку", - розповів у коментарі РБК-Україна Суділковський.

Скільки коштує оренда будинків під Києвом

Зараз на сайті оголошень ОLX майже дві з половиною сотні пропозицій про здачу будинків на Київщині у довгострокову оренду. Серед них є як бюджетні варіанти для ВПО за символічну суму від 2500 гривень на місяць, так і елітні будинки з басейном за 100 тисяч гривень.

Невеличкий будинок на 45-60 "квадратів" із всіма умовами можна знайти за ціною від 9 тисяч гривень на місяць. Більші за площею, або ж із новим ремонтом коштують 15-23 тисячі гривень.

Чим далі від столиці, тим нижча ціна. Наприклад, у Білій Церкві та її околицях житло пропонують по 11-12 тисяч гривень. Також є чимало оголошень щодо здачі в оренду половини будинку.

Ціни на оренду будинків під Києвом (скриншот OLX)

Будинки від 100 "квадратів" переважно коштують від 25 тисяч і вище. В оголошеннях власники одразу вказують наявність генератора і тип опалення, в попит індивідуальне на газу.

На сайті також чимало пропозицій про здачу в оренду елітного житла. Наприклад, будинки в Гатному коштують в середньому 43-100 тисяч гривень. Вартість залежить від площі житла та рівня умов.

У Круглику доступний будинок на понад 100 "квадратів" за 62 тисячі гривень, у Нових Петрівцях - 52 тисячі гривень, у Білогородці - 54 тисячі гривень.

Найдорожче житло пропонують в елітних Лісниках, де будинок майже на 500 кв. м здають за 130 тисяч гривень на місяць.

Ціни на оренду будинків під Києвом (скриншот OLX)