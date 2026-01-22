Оренда "з’їдає" до 83% зарплати: у яких містах жити стало найдорожче
Вартість довгострокової оренди однокімнатної квартири в Україні суттєво відрізняється залежно від міста і в окремих обласних центрах сягає понад 80% від медіанної зарплати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані OLX Нерухомість.
Найбільше на житло витрачають мешканці західних регіонів, тоді як у прифронтових містах оренда залишається відносно доступною.
Де оренда "з’їдає" найбільше доходу
Найвищу частку зарплати за оренду однокімнатної квартири українцям доводиться віддавати в Ужгороді - 83%. Медіанна вартість оренди тут становить 19,6 тис. гривень, що є найвищим показником серед обласних центрів.
До міст із найбільш дорогим житлом також увійшли:
- Львів - 72% доходу, медіанна оренда 18 тис. гривень;
- Київ - 68% зарплати, оренда 16 тис. гривень;
- Івано-Франківськ - 64% доходу, 14,7 тис. гривень.
Міста з витратами 50-60% від зарплати
У низці обласних центрів оренда однокімнатної квартири забирає понад половину доходу. Зокрема:
- Вінниця - 60%, 12 тис. гривень;
- Луцьк - 56%, 14 тис. гривень;
- Рівне - 55%, 11 тис. гривень;
- Полтава - 53%, 10 тис. гривень;
- Житомир і Чернівці - по 50% зарплати (10 тис. гривень і 11,3 тис. гривень відповідно).
Помірний рівень орендних витрат
Витрачати 30-50% доходу на оренду змушені мешканці таких міст:
- Черкаси - 48%, 10 тис. гривень;
- Хмельницький - 44%, 10 тис. гривень;
- Дніпро - 44%, 10 тис. гривень;
- Кропивницький - 43%, 8 тис. гривень;
- Чернігів - 37%, 6,5 тис. гривень;
- Суми - 34%, 6 тис. гривень.
Де оренда найдоступніша
Найнижчі витрати на оренду зафіксовані у містах, розташованих поблизу зони бойових дій. Зокрема:
- Запоріжжя - 29% доходу, 5,5 тис. гривень;
- Харків - 25%, 5 тис. гривень;
- Херсон - лише 15% медіанної зарплати, оренда 3,7 тис. гривень.
Скільки українці витрачають на оренду однокімнатних квартир (інфографіка: OLX Нерухомість)
Раніше РБК-Україна писало про зростання вартості оренди житла на заході України за останні пів року. Найдорожчою оренда залишається в Ужгороді, Львові та Івано-Франківську, де ціни зросли майже на всі типи квартир. Водночас у більшості інших західних міст оренда також подорожчала, а подешевшали однокімнатні квартири лише в Рівному.
Також ми розповідали про ситуацію на ринку оренди житла після масованих атак РФ на Київ. Попри проблеми зі світлом і заклики тимчасово виїжджати зі столиці, експерти не прогнозують обвалу ринку оренди. Також ми наводили актуальні ціни на оренду будинків під Києвом - від бюджетних варіантів до елітного житла з генераторами.