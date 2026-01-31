ua en ru
Ціни на оренду та купівлю кімнат в Україні зросли: де найдорожче та найдешевше житло

Субота 31 січня 2026 06:40
Ціни на оренду та купівлю кімнат в Україні зросли: де найдорожче та найдешевше житло Фото: В Україні зросли ціни на кімнати (freepik.com)
Автор: Тетяна Веремєєва

В Україні за рік суттєво зросли ціни на оренду та купівлю кімнат, водночас попит і пропозиція на ринку зменшилися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані OLX Нерухомість за підсумками дослідження ринку.

Оренда кімнат: ціни ростуть, попит падає

Станом на грудень 2025 року медіанна вартість довгострокової оренди кімнати в Україні становила 4 тисячі гривень. Це на 14% більше, ніж наприкінці 2024 року. Водночас кількість оголошень зменшилася на 5%, а кількість відгуків - на 12%.

Найбільше зростання цін зафіксували у містах, наближених до зони бойових дій. У Миколаєві, Сумах і Харкові оренда кімнати за рік подорожчала на 20-25% - до 2,4-2,5 тисячі гривень.

Помірніше зростання, близько 15%, відбулося у Луцьку, Житомирі, Івано-Франківську та Рівному - до 4 тисяч гривень.

Найдорожчими містами для оренди залишаються Ужгород (6 тис. гривень), Львів (5 тис. гривень) і Київ (4,2 тис. гривень). Водночас саме тут річне зростання було найменшим - у межах 5-10%.

Зниження вартості оренди зафіксували лише у Херсоні (мінус 21%, до 1,5 тис. гривень) та Чернігові (мінус 4%, до 2,2 тис. гривень).

Купівля кімнат: рекордне зростання на заході

Медіанна ціна купівлі кімнати в Україні у грудні 2025 року становила 442 тисячі гривень (близько 10,2 тис. доларів), що на 11% більше, ніж роком раніше. Кількість оголошень зменшилася на 8%, тоді як кількість відгуків майже не змінилася.

Найбільше зростання цін - понад 50% - зафіксували в обласних центрах заходу України. Зокрема, в Ужгороді медіанна ціна підскочила на 82%, у Чернівцях - на 70%, в Івано-Франківську - на 68%, у Львові - на 62%, у Луцьку - на 58%.

У Києві вартість купівлі кімнати зросла на 14% - до 754 тисяч гривень. В Одесі приріст становив 13%, однак медіанна ціна залишилася нижчою - 423 тисячі гривень.

Водночас зниження цін на купівлю кімнат зафіксували у Запоріжжі, Полтаві та Черкасах.

Загальна тенденція

Попри скорочення попиту й пропозиції, медіанні ціни на кімнати в Україні продовжують зростати. Якщо в сегменті оренди найбільше подорожчання відбулося на сході та півдні країни, то на ринку купівлі - у західних регіонах.

Раніше РБК-Україна писало про зростання цін на вторинному ринку житла в Києві, попри обстріли та проблеми з комунальними мережами. За грудень і січень квартири подорожчали на 3-6,7%, а за рік - на 11-14%, водночас продажі сповільнилися, і квартири довше залишаються на ринку.

Також ми розповідали про зростання цін на житлову нерухомість в Україні у 2025 році майже в усіх регіонах. Найбільше подорожчання зафіксували в містах заходу та півдня, зокрема в Тернополі й Одесі, що експерти пояснюють внутрішньою міграцією, відкладеним попитом і відновленням ринку після обвалу на початку війни.

