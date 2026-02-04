Цены взлетели втрое: в каком городе Украины быстрее всего дорожают квартиры
За последние четыре года стоимость покупки однокомнатных квартир на вторичном рынке в Украине существенно выросла, особенно в западных и центральных регионах. В то же время в городах вблизи линии фронта рост был значительно слабее, а в долларовом эквиваленте в отдельных случаях цены даже снизились.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Недвижимость.
Где цены выросли больше всего
Самое стремительное подорожание зафиксировали в областных центрах на западе страны. Абсолютным лидером стал Ивано-Франковск: средняя цена "однушки" выросла более чем в три раза в гривнах.
Значительный рост также показали Ужгород, Ровно, Луцк, Черновцы, Винница, Тернополь и Кропивницкий - в этих городах цены выросли более чем вдвое в гривневом измерении и на 37-121% в долларах.
Киев, Львов и Одесса
В столице и крупных городах прирост был заметным, но более сдержанным. В Киеве медианная цена однокомнатной квартиры почти удвоилась в гривнах, в долларах рост составил около четверти. Подобная динамика - в Одессе, Львове, Черкассах, Житомире, Хмельницком и Чернигове.
Центральные и прифронтовые города
В Полтаве, Днепре, Харькове и Сумах цены выросли на 50-70% в гривнах, но в долларах динамика была минимальной или нулевой. В Харькове долларовая цена фактически не изменилась, в Сумах - даже немного снизилась.
Наименьший рост - возле фронта
Самая слабая динамика - в городах, расположенных вблизи зоны боевых действий. В Николаеве рост составил менее 50% в гривнах, в Запорожье и Херсоне - всего несколько процентов. При этом в долларах цены там упали на 30% и более.
Аналитики отмечают, что в целом рынок жилья за эти годы оставался под сильным влиянием войны, миграции населения и спроса на относительно безопасные регионы, что и сформировало нынешнюю карту цен в Украине.
