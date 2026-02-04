ua en ru
Ср, 04 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Деньги

Цены взлетели втрое: в каком городе Украины быстрее всего дорожают квартиры

Среда 04 февраля 2026 06:40
UA EN RU
Цены взлетели втрое: в каком городе Украины быстрее всего дорожают квартиры Фото: Где в Украине больше всего подорожали квартиры? (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

За последние четыре года стоимость покупки однокомнатных квартир на вторичном рынке в Украине существенно выросла, особенно в западных и центральных регионах. В то же время в городах вблизи линии фронта рост был значительно слабее, а в долларовом эквиваленте в отдельных случаях цены даже снизились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Недвижимость.

Читайте также: Где сейчас самое дорогое и самое дешевое жилье в Украине

Где цены выросли больше всего

Самое стремительное подорожание зафиксировали в областных центрах на западе страны. Абсолютным лидером стал Ивано-Франковск: средняя цена "однушки" выросла более чем в три раза в гривнах.

Значительный рост также показали Ужгород, Ровно, Луцк, Черновцы, Винница, Тернополь и Кропивницкий - в этих городах цены выросли более чем вдвое в гривневом измерении и на 37-121% в долларах.

Киев, Львов и Одесса

В столице и крупных городах прирост был заметным, но более сдержанным. В Киеве медианная цена однокомнатной квартиры почти удвоилась в гривнах, в долларах рост составил около четверти. Подобная динамика - в Одессе, Львове, Черкассах, Житомире, Хмельницком и Чернигове.

Центральные и прифронтовые города

В Полтаве, Днепре, Харькове и Сумах цены выросли на 50-70% в гривнах, но в долларах динамика была минимальной или нулевой. В Харькове долларовая цена фактически не изменилась, в Сумах - даже немного снизилась.

Наименьший рост - возле фронта

Самая слабая динамика - в городах, расположенных вблизи зоны боевых действий. В Николаеве рост составил менее 50% в гривнах, в Запорожье и Херсоне - всего несколько процентов. При этом в долларах цены там упали на 30% и более.

Аналитики отмечают, что в целом рынок жилья за эти годы оставался под сильным влиянием войны, миграции населения и спроса на относительно безопасные регионы, что и сформировало нынешнюю карту цен в Украине.

Ранее РБК-Украина писало о доступности аренды жилья в Украине и том, какую долю зарплаты украинцы тратят на однокомнатную квартиру в разных городах.

Также мы рассказывали, как массовые отключения света, тепла и воды в Киеве влияют на рынок аренды, и сколько стоит снять дом под столицей. Эксперты отмечают, что временные энергетические проблемы не вызовут обвала рынка, а спрос быстро восстанавливается.

Читайте РБК-Украина в Google News
Жилье Цены на жилье
Новости
Зеленский ждет реакции США на нарушение Россией просьбы Трампа
Зеленский ждет реакции США на нарушение Россией просьбы Трампа
Аналитика
Некоторые комплексы ПВО иногда стоят пустые, а атаку надо отражать: интервью с Игнатом
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Некоторые комплексы ПВО иногда стоят пустые, а атаку надо отражать: интервью с Игнатом