Ціни злетіли наполовину: в якому місті на заході України найдорожче орендувати житло

Головне: Рекордсмен: В Ужгороді зафіксовано найбільший стрибок цін - оренда двокімнатних квартир за рік подорожчала на 46%.

В Ужгороді зафіксовано найбільший стрибок цін - оренда двокімнатних квартир за рік подорожчала на 46%. Дефіцит: Кількість оголошень про оренду в Ужгороді впала вдвічі, що робить пошук вільного житла критично складним.

Попит: Кількість відгуків на оголошення в окремих містах зросла майже втричі, випереджаючи темпи будівництва.

Стабільність: Лише у Луцьку та Рівному ціни в деяких сегментах залишилися на рівні минулого року.

Причини: Ринок перегрітий через безпеку регіону, релокацію бізнесу та нестачу нових квадратних метрів.

Ціни ростуть майже всюди

Найбільше подорожчання зафіксували в Ужгороді. Це місто фактично стало рекордсменом - і за однокімнатними, і за більшими квартирами.

Якщо говорити простіше, за рік:

однокімнатне житло тут подорожчало більш ніж на чверть;

двокімнатне - майже наполовину;

трикімнатне - приблизно на чверть.

Суттєве зростання також видно в Івано-Франківську, Львові, Тернополі та Хмельницькому. У Львові, наприклад, оренда вже наближається до 18-28 тисяч гривень залежно від кількості кімнат.

Водночас є міста, де ринок поводиться спокійніше. У Луцьку ціни на двокімнатні квартири фактично не змінилися, а у Рівному стабільною залишилася оренда трикімнатного житла.

Житла стає менше

Попри зростання цін, вибір квартир для оренди скорочується.

Особливо це помітно в Ужгороді - там кількість оголошень про однокімнатні квартири впала більш ніж наполовину. Подібна ситуація і з двокімнатним житлом у Хмельницькому та тому ж Ужгороді.

У сегменті трикімнатних квартир пропозиція зменшилась майже у всіх досліджуваних містах.

Фактично єдиним винятком став Луцьк - там, навпаки, квартир у деяких категоріях стало більше.

Попит зростає ще швидше, ніж ціни

На тлі скорочення пропозиції інтерес до оренди різко зріс.

Найяскравіший приклад - знову Ужгород:

кількість відгуків на однокімнатні квартири там зросла більш ніж удвічі;

на трикімнатні - майже утричі.

Схожа ситуація і в Хмельницькому, де значно активніше почали шукати дво- і трикімнатне житло.

Це означає, що конкуренція між орендарями посилилася - знайти квартиру стає складніше, а хороші варіанти "зникають" дуже швидко.

Чому ринок так змінився

Аналітики пояснюють ці тенденції кількома причинами.

Захід України залишається відносно безпечнішим регіоном, тому сюди продовжують переїжджати люди з інших областей. Паралельно сюди релокується бізнес, що також збільшує попит на житло.

Але є інша сторона - нове будівництво не встигає за цим попитом. Через це квартир на ринку стає менше, і ціни зростають.