Цены взлетели наполовину: в каком городе на западе Украины дороже всего арендовать жилье

Главное: Рекордсмен: В Ужгороде зафиксирован самый большой скачок цен - аренда двухкомнатных квартир за год подорожала на 46%.

Дефицит: Количество объявлений об аренде в Ужгороде упало вдвое, что делает поиск свободного жилья критически сложным.

Спрос: Количество откликов на объявления в отдельных городах выросло почти втрое, опережая темпы строительства.

Стабильность: Только в Луцке и Ровно цены в некоторых сегментах остались на уровне прошлого года.

Причины: Рынок перегрет из-за безопасности региона, релокации бизнеса и недостатка новых квадратных метров.

Цены растут почти везде

Наибольшее подорожание зафиксировали в Ужгороде. Этот город фактически стал рекордсменом - и по однокомнатным, и по большим квартирам.

Если говорить проще, за год:

однокомнатное жилье здесь подорожало более чем на четверть;

двухкомнатное - почти наполовину;

трехкомнатное - примерно на четверть.

Существенный рост также виден в Ивано-Франковске, Львове, Тернополе и Хмельницком. Во Львове, например, аренда уже приближается к 18-28 тысяч гривен в зависимости от количества комнат.

В то же время есть города, где рынок ведет себя спокойнее. В Луцке цены на двухкомнатные квартиры фактически не изменились, а в Ровно стабильной осталась аренда трехкомнатного жилья.

Жилья становится меньше

Несмотря на рост цен, выбор квартир для аренды сокращается.

Особенно это заметно в Ужгороде - там количество объявлений об однокомнатных квартирах упало более чем наполовину. Подобная ситуация и с двухкомнатным жильем в Хмельницком и том же Ужгороде.

В сегменте трехкомнатных квартир предложение уменьшилось почти во всех исследуемых городах.

Фактически единственным исключением стал Луцк - там, наоборот, квартир в некоторых категориях стало больше.

Спрос растет еще быстрее, чем цены

На фоне сокращения предложения интерес к аренде резко вырос.

Самый яркий пример - снова Ужгород:

количество откликов на однокомнатные квартиры там выросло более чем вдвое;

на трехкомнатные - почти в три раза.

Похожая ситуация и в Хмельницком, где значительно активнее начали искать двух- и трехкомнатное жилье.

Это означает, что конкуренция между арендаторами усилилась - найти квартиру становится сложнее, а хорошие варианты "исчезают" очень быстро.

Почему рынок так изменился

Аналитики объясняют эти тенденции несколькими причинами.

Запад Украины остается относительно более безопасным регионом, поэтому сюда продолжают переезжать люди из других областей. Параллельно сюда релоцируется бизнес, что также увеличивает спрос на жилье.

Но есть другая сторона - новое строительство не успевает за этим спросом. Из-за этого квартир на рынке становится меньше, и цены растут.