Цены взлетели наполовину: в каком городе на западе Украины дороже всего арендовать жилье

Долгосрочная аренда квартир в западных областях Украины существенно подорожала. В то же время количество свободных квартир стремительно сокращается из-за аномального спроса.
РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Недвижимость объясняет, что происходит со стоимостью жилья и в каких городах наблюдается наибольший ажиотаж.
Главное:
Наибольшее подорожание зафиксировали в Ужгороде. Этот город фактически стал рекордсменом - и по однокомнатным, и по большим квартирам.
Если говорить проще, за год:
Существенный рост также виден в Ивано-Франковске, Львове, Тернополе и Хмельницком. Во Львове, например, аренда уже приближается к 18-28 тысяч гривен в зависимости от количества комнат.
В то же время есть города, где рынок ведет себя спокойнее. В Луцке цены на двухкомнатные квартиры фактически не изменились, а в Ровно стабильной осталась аренда трехкомнатного жилья.
Несмотря на рост цен, выбор квартир для аренды сокращается.
Особенно это заметно в Ужгороде - там количество объявлений об однокомнатных квартирах упало более чем наполовину. Подобная ситуация и с двухкомнатным жильем в Хмельницком и том же Ужгороде.
В сегменте трехкомнатных квартир предложение уменьшилось почти во всех исследуемых городах.
Фактически единственным исключением стал Луцк - там, наоборот, квартир в некоторых категориях стало больше.
На фоне сокращения предложения интерес к аренде резко вырос.
Самый яркий пример - снова Ужгород:
Похожая ситуация и в Хмельницком, где значительно активнее начали искать двух- и трехкомнатное жилье.
Это означает, что конкуренция между арендаторами усилилась - найти квартиру становится сложнее, а хорошие варианты "исчезают" очень быстро.
Аналитики объясняют эти тенденции несколькими причинами.
Запад Украины остается относительно более безопасным регионом, поэтому сюда продолжают переезжать люди из других областей. Параллельно сюда релоцируется бизнес, что также увеличивает спрос на жилье.
Но есть другая сторона - новое строительство не успевает за этим спросом. Из-за этого квартир на рынке становится меньше, и цены растут.
Ранее РБК-Украина писало, что в марте 2026 года в Украине вырос спрос на аренду жилья, особенно в прифронтовых городах - в частности в Запорожье, Харькове и Сумах. В то же время в крупных городах, таких как Киев и Одесса, интерес к аренде снизился.
Также мы рассказывали, что в Киеве за год подешевела аренда одно- и двухкомнатных квартир на 6-8%, тогда как цены на трехкомнатные остались стабильными. При этом в центральных районах жилье дорожает, а самые дешевые варианты - в спальных районах; в пригороде цены меняются неравномерно, иногда даже растут.