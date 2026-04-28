ua en ru
Вт, 28 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Оренда з котами та собаками: де в Україні найпростіше знайти pet-friendly житло та які ціни

06:40 28.04.2026 Вт
3 хв
Знайти житло з собакою простіше, ніж з котом
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: В України стали частіше здавати житло людям з домашніми тваринами (Getty Images)

Українці все частіше готові здавати житло людям із домашніми тваринами. Водночас ситуація суттєво відрізняється залежно від регіону - десь вибір розширюється, а десь, навпаки, скорочується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані OLX Нерухомість.

Головне:

  • Зміна трендів: Майже 60% оголошень із позначкою "pet-friendly" дозволяють проживання одночасно з котами та собаками.
  • Лідер за пропозицією: Найбільший вибір однокімнатних квартир для власників тварин зафіксовано у Київській області.
  • Стрімкий ріст: Найбільший приріст оголошень продемонструвала Сумська область, також пропозиція значно зросла на Київщині та Рівненщині.
  • Дефіцит варіантів: У Закарпатській області кількість пропозицій скоротилася на 67%.
  • Ціновий діапазон: Найдорожча оренда з тваринами зафіксована в Івано-Франківській області, найдешевша - у Херсонській та Харківській областях.
  • Пріоритети власників: Пропозицій лише для власників собак на ринку наразі більше, ніж варіантів виключно для власників котів.

Де найбільше варіантів

Найбільше оголошень про оренду 1-кімнатних квартир із можливістю проживання з тваринами зосереджено в Київській області. Тут медіанна вартість оренди становить близько 13 тисяч гривень на місяць.

До регіонів із високою кількістю pet-friendly пропозицій також належать:

  • Івано-Франківська область - близько 15,3 тис. гривень;
  • Полтавська область - 8,8 тис. гривень;
  • Вінницька область - 13,5 тис. гривень;
  • Дніпропетровська область - 6 тис. гривень;
  • Рівненська область - 12 тис. гривень;
  • Хмельницька область - 10 тис. гривень;
  • Черкаська область - 9,5 тис. гривень;
  • Одеська область - 8 тис. гривень.

Найменше таких варіантів - у Херсонській та Харківській областях. Водночас там і ціни нижчі - близько 4-4,2 тис. гривень.

Де ситуація змінилася найбільше

Найбільше зростання кількості pet-friendly оголошень зафіксували у Сумській області. Тут показник зріс на 166% у порівнянні з минулим роком.

Також зафіксовано зростання пропоозиції і в інших регіонах:

  • у Київській області кількість таких пропозицій збільшилася на 64%;
  • у Рівненській області - на 42%;
  • у Чернігівській області - на 32%;
  • у Чернівецькій області - на 20%;
  • у Вінницькій області - на 17%.

Водночас у низці регіонів пропозицій стало менше. Зокрема, у Закарпатській області кількість оголошень скоротилася на 67%, у Херсонській - на 64%, а у Запорізькій - на 58%.

Кого готові пускати найчастіше

Майже 60% оголошень передбачають заселення як із собаками, так і з котами - це найпоширеніший варіант на ринку. Водночас пропозицій лише для власників собак більше, ніж варіантів лише для власників котів.

Загалом ринок оренди поступово адаптується до запитів орендарів із тваринами. У більшості регіонів кількість таких пропозицій зростає, а знайти житло з улюбленцем стає простіше.

Втім, доступність напряму залежить від регіону: у великих областях і передмісті вибір ширший, тоді як у прифронтових регіонах він залишається обмеженим.

Раніше РБК-Україна розповідало про різке зростання попиту на приватні будинки в київському регіоні, що спричинило подорожчання оренди до 20% за місяць. Основна причина - прагнення людей до енергонезалежності, тоді як ціни на квартири зростають значно повільніше.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Житло Домашні тварини Оренда нерухомості
