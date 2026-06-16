Ціни злетіли в 4 рази: в яких містах України компактні квартири подорожчали найбільше

За останні п'ять років маленькі квартири площею 20-30 квадратних метрів суттєво подорожчали по всій Україні. В окремих містах їхня вартість зросла у три-чотири рази, а найбільший ажіотаж спостерігається на заході країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження OLX Нерухомість.
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За даними аналітиків, порівняно з травнем 2021 року медіанна вартість оренди квартир площею 20-30 квадратних метрів зросла в усіх обласних центрах України.
Найбільше ціни піднялися на заході країни. Лідером став Івано-Франківськ, де оренда подорожчала на 217% і досягла 9,5 тисячі гривень на місяць. На другому місці Ужгород - плюс 175%, до 11 тисяч гривень.
Також суттєве зростання зафіксували у:
У Києві оренда компактних квартир подорожчала на 60% і зараз становить у середньому 12 тисяч гривень на місяць.
Разом із цінами зросла і зацікавленість орендарів. Найбільше кількість відгуків на оголошення про оренду таких квартир збільшилася в:
Водночас спад попиту зафіксували лише у Дніпрі (-25%) та Херсоні (-98%).
На ринку купівлі житла тенденція аналогічна - квартири невеликої площі суттєво подорожчали. Найбільше зростання зафіксували в Івано-Франківську, де медіанна ціна зросла вчетверо і досягла 1,7 млн гривень.
Також значно подорожчали квартири у:
У Києві медіанна вартість таких квартир становить близько 1,8 млн гривень, що на 74% більше, ніж до початку повномасштабної війни.
Попит на купівлю компактного житла зростав значно повільніше, ніж на оренду. Найбільше зацікавлення покупців спостерігається у західних регіонах:
В інших містах попит або залишився на рівні 2021 року, або змінився несуттєво.
Аналітики зазначають, що невеликі квартири сьогодні залишаються одним із найпопулярніших форматів житла для оренди. Водночас під час купівлі українці частіше віддають перевагу помешканням більшої площі.
Раніше РБК-Україна писало, що за рік вартість житла у більшості обласних центрів підвищилася на 10-20%, а найбільше подорожчання зафіксували у Тернополі. Водночас у Києві ціни зросли на 18%, тоді як у Запоріжжі та Херсоні житло навпаки подешевшало.
Також ми розповідали, скільки років українцям потрібно відкладати всю зарплату, щоб купити однокімнатну квартиру. Найдоступніше житло залишається у прифронтових містах, де на квартиру можна накопичити за 2-4 роки, тоді як у Києві, Ужгороді та Львові на це знадобиться близько 8-9 років.