Цены взлетели в 4 раза: в каких городах Украины компактные квартиры подорожали больше всего

Главное: Стремительное подорожание: За последние 5 лет смарт-квартиры площадью 20-30 кв. м существенно подорожали в Украине.

За последние 5 лет смарт-квартиры площадью 20-30 кв. м существенно подорожали в Украине. Рекорды на западе страны: Абсолютным лидером стал Ивано-Франковск, где аренда выросла на 217%, а стоимость покупки взлетела в четыре раза.

Абсолютным лидером стал Ивано-Франковск, где аренда выросла на 217%, а стоимость покупки взлетела в четыре раза. Ситуация в столице: В Киеве аренда таких квартир за пять лет выросла на 60%, а цена покупки прибавила 74% с начала полномасштабной войны.

В Киеве аренда таких квартир за пять лет выросла на 60%, а цена покупки прибавила 74% с начала полномасштабной войны. Тенденции спроса: Спрос на аренду микроквартир продолжает стремительно расти, тогда как покупать маленькое жилье украинцы стали более сдержанно.

Где больше всего подорожала аренда

По данным аналитиков, по сравнению с маем 2021 года медианная стоимость аренды квартир площадью 20-30 квадратных метров выросла во всех областных центрах Украины.

Больше всего цены поднялись на западе страны. Лидером стал Ивано-Франковск, где аренда подорожала на 217% и достигла 9,5 тысячи гривен в месяц. На втором месте Ужгород - плюс 175%, до 11 тысяч гривен.

Также существенный рост зафиксировали в:

Тернополе - на 167%, до 8 тысяч гривен;

- на 167%, до 8 тысяч гривен; Черновцах - на 152%, до 8,8 тысячи гривен;

- на 152%, до 8,8 тысячи гривен; Львове - на 138%, до 13 тысяч гривен;

- на 138%, до 13 тысяч гривен; Луцке и Ровно - на 100%, до 9 тысяч гривен.

В Киеве аренда компактных квартир подорожала на 60% и сейчас составляет в среднем 12 тысяч гривен в месяц.

Спрос на аренду вырос

Вместе с ценами вырос и интерес арендаторов. Больше всего количество откликов на объявления об аренде таких квартир увеличилось в:

Ужгороде (+263%);

(+263%); Полтаве ( +230%);

+230%); Житомире (+122%);

(+122%); Львове ( +84%);

+84%); Тернополе (+72%).

В то же время спад спроса зафиксировали только в Днепре ( -25%) и Херсоне (-98%).

Сколько стоят "микроквартиры"

На рынке покупки жилья тенденция аналогична - квартиры небольшой площади существенно подорожали. Наибольший рост зафиксировали в Ивано-Франковске, где медианная цена выросла в четыре раза и достигла 1,7 млн гривен.

Также значительно подорожали квартиры в:

Луцке - более 1,8 млн гривен;

Ровно - около 1,7 млн гривен;

Львове - 2,4 млн гривен (самая высокая цена в Украине);

Тернополе - 1,4 млн гривен;

Хмельницком - 1,4 млн гривен;

Ужгороду - 1,5 млн гривен;

Черновцы - 1,5 млн гривен.

В Киеве медианная стоимость таких квартир составляет около 1,8 млн гривен, что на 74% больше, чем до начала полномасштабной войны.

Где украинцы чаще всего покупают маленькие квартиры

Спрос на покупку компактного жилья рос значительно медленнее, чем на аренду. Наибольший интерес со стороны покупателей наблюдается в западных регионах:

Ужгород (+145%);

(+145%); Тернополь (+143%);

(+143%); Ивано-Франковск (+89%);

(+89%); Черновцы (+75%);

(+75%); Львов (+72%).

В других городах спрос либо остался на уровне 2021 года, либо изменился незначительно.

Аналитики отмечают, что небольшие квартиры сегодня остаются одним из самых популярных форматов жилья для аренды. В то же время при покупке украинцы чаще отдают предпочтение жилью большей площади.