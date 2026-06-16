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Цены взлетели в 4 раза: в каких городах Украины компактные квартиры подорожали больше всего

06:40 16.06.2026 Вт
3 мин
Аналитики рассказали, где и какие квартиры чаще всего покупают украинцы
aimg Татьяна Веремеева
Фото: В Украине вырос спрос на небольшие квартиры (Getty Images)

За последние пять лет небольшие квартиры площадью 20-30 квадратных метров значительно подорожали по всей Украине. В некоторых городах их стоимость выросла в три-четыре раза, а наибольший ажиотаж наблюдается на западе страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование OLX Недвижимость.

Главное:

  • Стремительное подорожание: За последние 5 лет смарт-квартиры площадью 20-30 кв. м существенно подорожали в Украине.
  • Рекорды на западе страны: Абсолютным лидером стал Ивано-Франковск, где аренда выросла на 217%, а стоимость покупки взлетела в четыре раза.
  • Ситуация в столице: В Киеве аренда таких квартир за пять лет выросла на 60%, а цена покупки прибавила 74% с начала полномасштабной войны.
  • Тенденции спроса: Спрос на аренду микроквартир продолжает стремительно расти, тогда как покупать маленькое жилье украинцы стали более сдержанно.

Где больше всего подорожала аренда

По данным аналитиков, по сравнению с маем 2021 года медианная стоимость аренды квартир площадью 20-30 квадратных метров выросла во всех областных центрах Украины.

Больше всего цены поднялись на западе страны. Лидером стал Ивано-Франковск, где аренда подорожала на 217% и достигла 9,5 тысячи гривен в месяц. На втором месте Ужгород - плюс 175%, до 11 тысяч гривен.

Также существенный рост зафиксировали в:

  • Тернополе - на 167%, до 8 тысяч гривен;
  • Черновцах - на 152%, до 8,8 тысячи гривен;
  • Львове - на 138%, до 13 тысяч гривен;
  • Луцке и Ровно - на 100%, до 9 тысяч гривен.

В Киеве аренда компактных квартир подорожала на 60% и сейчас составляет в среднем 12 тысяч гривен в месяц.

Спрос на аренду вырос

Вместе с ценами вырос и интерес арендаторов. Больше всего количество откликов на объявления об аренде таких квартир увеличилось в:

  • Ужгороде (+263%);
  • Полтаве ( +230%);
  • Житомире (+122%);
  • Львове ( +84%);
  • Тернополе (+72%).

В то же время спад спроса зафиксировали только в Днепре ( -25%) и Херсоне (-98%).

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Сколько стоят "микроквартиры"

На рынке покупки жилья тенденция аналогична - квартиры небольшой площади существенно подорожали. Наибольший рост зафиксировали в Ивано-Франковске, где медианная цена выросла в четыре раза и достигла 1,7 млн гривен.

Также значительно подорожали квартиры в:

  • Луцке - более 1,8 млн гривен;
  • Ровно - около 1,7 млн гривен;
  • Львове - 2,4 млн гривен (самая высокая цена в Украине);
  • Тернополе - 1,4 млн гривен;
  • Хмельницком - 1,4 млн гривен;
  • Ужгороду - 1,5 млн гривен;
  • Черновцы - 1,5 млн гривен.

В Киеве медианная стоимость таких квартир составляет около 1,8 млн гривен, что на 74% больше, чем до начала полномасштабной войны.

Где украинцы чаще всего покупают маленькие квартиры

Спрос на покупку компактного жилья рос значительно медленнее, чем на аренду. Наибольший интерес со стороны покупателей наблюдается в западных регионах:

  • Ужгород (+145%);
  • Тернополь (+143%);
  • Ивано-Франковск (+89%);
  • Черновцы (+75%);
  • Львов (+72%).

В других городах спрос либо остался на уровне 2021 года, либо изменился незначительно.

Аналитики отмечают, что небольшие квартиры сегодня остаются одним из самых популярных форматов жилья для аренды. В то же время при покупке украинцы чаще отдают предпочтение жилью большей площади.

Ранее РБК-Украина сообщало, что за год стоимость жилья в большинстве областных центров выросла на 10-20%, причем наибольший рост цен зафиксирован в Тернополе. В то же время в Киеве цены выросли на 18%, тогда как в Запорожье и Херсоне жилье, наоборот, подешевело.

Также мы рассказывали, сколько лет украинцам нужно откладывать всю зарплату, чтобы купить однокомнатную квартиру. Самое доступное жилье остается в прифронтовых городах, где на квартиру можно накопить за 2-4 года, тогда как в Киеве, Ужгороде и Львове на это понадобится около 8-9 лет.

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