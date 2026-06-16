Цены взлетели в 4 раза: в каких городах Украины компактные квартиры подорожали больше всего

За последние пять лет небольшие квартиры площадью 20-30 квадратных метров значительно подорожали по всей Украине. В некоторых городах их стоимость выросла в три-четыре раза, а наибольший ажиотаж наблюдается на западе страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование OLX Недвижимость.
Главное:
По данным аналитиков, по сравнению с маем 2021 года медианная стоимость аренды квартир площадью 20-30 квадратных метров выросла во всех областных центрах Украины.
Больше всего цены поднялись на западе страны. Лидером стал Ивано-Франковск, где аренда подорожала на 217% и достигла 9,5 тысячи гривен в месяц. На втором месте Ужгород - плюс 175%, до 11 тысяч гривен.
Также существенный рост зафиксировали в:
В Киеве аренда компактных квартир подорожала на 60% и сейчас составляет в среднем 12 тысяч гривен в месяц.
Вместе с ценами вырос и интерес арендаторов. Больше всего количество откликов на объявления об аренде таких квартир увеличилось в:
В то же время спад спроса зафиксировали только в Днепре ( -25%) и Херсоне (-98%).
На рынке покупки жилья тенденция аналогична - квартиры небольшой площади существенно подорожали. Наибольший рост зафиксировали в Ивано-Франковске, где медианная цена выросла в четыре раза и достигла 1,7 млн гривен.
Также значительно подорожали квартиры в:
В Киеве медианная стоимость таких квартир составляет около 1,8 млн гривен, что на 74% больше, чем до начала полномасштабной войны.
Спрос на покупку компактного жилья рос значительно медленнее, чем на аренду. Наибольший интерес со стороны покупателей наблюдается в западных регионах:
В других городах спрос либо остался на уровне 2021 года, либо изменился незначительно.
Аналитики отмечают, что небольшие квартиры сегодня остаются одним из самых популярных форматов жилья для аренды. В то же время при покупке украинцы чаще отдают предпочтение жилью большей площади.
Ранее РБК-Украина сообщало, что за год стоимость жилья в большинстве областных центров выросла на 10-20%, причем наибольший рост цен зафиксирован в Тернополе. В то же время в Киеве цены выросли на 18%, тогда как в Запорожье и Херсоне жилье, наоборот, подешевело.
Также мы рассказывали, сколько лет украинцам нужно откладывать всю зарплату, чтобы купить однокомнатную квартиру. Самое доступное жилье остается в прифронтовых городах, где на квартиру можно накопить за 2-4 года, тогда как в Киеве, Ужгороде и Львове на это понадобится около 8-9 лет.