Десятиліття без витрат: скільки років треба збирати на квартиру в різних містах України

Купити власну квартиру в Україні без кредиту для більшості людей залишається довгостроковою ціллю. У середньому українцям потрібно від 5 до 7 років, щоб накопичити на однокімнатне житло, якщо відкладати всю зарплату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OLX Нерухомість.

Аналітики порівняли медіанну вартість однокімнатних квартир в обласних центрах із медіанними зарплатами українців.

Де найпростіше накопичити на квартиру

Найдоступніше житло зараз у містах, які розташовані близько до лінії фронту. Через безпекову ситуацію ціни на нерухомість там залишаються найнижчими в країні.

Найменше часу для накопичення потрібно у:

Запоріжжі - близько 2 років (медіанна ціна квартири 661 тис. гривень);

- близько 2 років (медіанна ціна квартири 661 тис. гривень); Херсоні - близько 3 років (636 тис. гривень);

- близько 3 років (636 тис. гривень); Миколаєві - 3 роки (856 тис. гривень);

- 3 роки (856 тис. гривень); Харкові - 4 роки (1,1 млн гривень);

- 4 роки (1,1 млн гривень); Сумах - 4 роки (1 млн гривень).

Аналітики зазначають, що саме нестабільна безпекова ситуація стримує ріст вартості житла у цих регіонах.



Скільки потрібно заробляти на квартиру в Україні (інфографіка: OLX Нерухомість)

У яких містах потрібно 5-7 років

У більшості обласних центрів українцям доведеться накопичувати на квартиру щонайменше 5-7 років.

Близько 5 років потрібно для купівлі житла у:

Дніпрі - 1,4 млн гривень;

- 1,4 млн гривень; Кропивницькому - 1,3 млн гривень;

- 1,3 млн гривень; Чернігові - 1,5 млн гривень;

- 1,5 млн гривень; Хмельницькому - 1,8 млн гривень.

Ще довше доведеться відкладати мешканцям:

Івано-Франківська - 6 років (2,2 млн гривень);

- 6 років (2,2 млн гривень); Черкас - 6 років (2 млн гривень);

- 6 років (2 млн гривень); Полтави - 6 років (1,7 млн гривень);

- 6 років (1,7 млн гривень); Одеси - 6-7 років (2,1-2,2 млн гривень).

Приблизно 7 років накопичень знадобиться для купівлі квартири у:

Луцьку - 2,4 млн гривень;

- 2,4 млн гривень; Тернополі - 2,4 млн гривень;

- 2,4 млн гривень; Рівному - 2,5 млн гривень;

- 2,5 млн гривень; Житомирі - 2,1 млн гривень;

- 2,1 млн гривень; Вінниці - 2,4 млн гривень.

Де житло найдорожче

Найменш доступними містами для купівлі житла залишаються західні регіони та столиця.

Зокрема:

Чернівці - близько 8 років накопичень (2,5 млн гривень);

- близько 8 років накопичень (2,5 млн гривень); Львів - 8 років (3,2 млн гривень);

- 8 років (3,2 млн гривень); Ужгород - 9 років (3,3 млн гривень);

- 9 років (3,3 млн гривень); Київ - 9 років (3,4 млн гривень).

У дослідженні зазначають, що ціни на житло в Ужгороді та Львові суттєво зросли після початку повномасштабної війни через великий попит і релокацію населення.



Скільки доведеться заробляти на однокімнатну квартиру в різних містах (інфографіка: OLX Нерухомість)

Різниця між містами - майже у п’ять разів

Аналітики наголошують, що розрахунок є умовним, адже передбачає накопичення всієї зарплати без інших витрат.

Втім, дослідження демонструє загальну доступність житла в різних містах України.

Різниця між регіонами зараз майже п’ятикратна: якщо у Запоріжжі на квартиру можна накопичити приблизно за два роки, то у Києві чи Ужгороді на це знадобиться майже десятиліття.