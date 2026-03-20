Ціни на проїзд підвищують у ще одному обласному центрі: скільки коштуватиме квиток

Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради.

Скільки коштуватиме проїзд

Нові тарифи виглядатимуть так:

15 гривень - при оплаті електронним квитком "Соціальна карта тернополянина";

- при оплаті електронним квитком "Соціальна карта тернополянина"; 17 гривень - при оплаті неперсоніфікованим електронним квитком;

- при оплаті неперсоніфікованим електронним квитком; 20 гривень - при оплаті банківською карткою, пристроєм з NFC або разовим квитком.

Хто має пільги

Учні та студенти зможуть безкоштовно їздити у тролейбусах і комунальних автобусах. У приватному транспорті для них діятиме 50% знижка.

Також збережено безкоштовний проїзд для пенсіонерів, осіб з інвалідністю та учасників бойових дій.

Що ще зміниться

У місті діятиме єдина вартість проїзду як у комунальному, так і в приватному транспорті. Крім того, працюватиме послуга "Єдиний квиток", яка дозволяє здійснювати необмежену кількість пересадок протягом 30 хвилин.

У міськраді також нагадали, що мешканці громади можуть оформити "Соціальну карту тернополянина", яка дає змогу економити на проїзді.

"Оформити її можуть не лише тернополяни, а й ті, хто працює або навчається на території громади", - йдеться у повідомленні.