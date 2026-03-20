Ціни на проїзд підвищують у ще одному обласному центрі: скільки коштуватиме квиток

21:35 20.03.2026 Пт
2 хв
Вартість поїздки залежатиме від способу оплати
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Громадський транспорт у Тернополі (facebook.com/Ternopil.rada)

У Тернополі з 23 березня запроваджують нові тарифи на проїзд у громадському транспорті. Вартість поїздки залежатиме від способу оплати.

Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради.

Скільки коштуватиме проїзд

Нові тарифи виглядатимуть так:

  • 15 гривень - при оплаті електронним квитком "Соціальна карта тернополянина";
  • 17 гривень - при оплаті неперсоніфікованим електронним квитком;
  • 20 гривень - при оплаті банківською карткою, пристроєм з NFC або разовим квитком.

Хто має пільги

Учні та студенти зможуть безкоштовно їздити у тролейбусах і комунальних автобусах. У приватному транспорті для них діятиме 50% знижка.

Також збережено безкоштовний проїзд для пенсіонерів, осіб з інвалідністю та учасників бойових дій.

Що ще зміниться

У місті діятиме єдина вартість проїзду як у комунальному, так і в приватному транспорті. Крім того, працюватиме послуга "Єдиний квиток", яка дозволяє здійснювати необмежену кількість пересадок протягом 30 хвилин.

У міськраді також нагадали, що мешканці громади можуть оформити "Соціальну карту тернополянина", яка дає змогу економити на проїзді.

"Оформити її можуть не лише тернополяни, а й ті, хто працює або навчається на території громади", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з 14 березня у частині приватних маршруток у Києві тариф зріс до 20 гривень через подорожчання пального та обслуговування. Водночас ціни на проїзд у комунальному транспорті залишаються без змін.

Також вартість проїзду виросла у Житомирі. Водночас у Львівській області рішення поки відклали.

