На Львівщині ухвалили рішення щодо цін на проїзд через паливну кризу: що буде з ціною

У Львівській області пасажирські перевізники погодилися тимчасово не підвищувати вартість проїзду, попри зростання цін на пальне через світову нафтову кризу. В ОВА закликали бізнес до стабілізації тарифів, щоб уникнути соціальної напруги серед мешканців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівську обласну військову адміністрацію (ОВА).

Чому зростає собівартість поїздок

Питання тарифів обговорили під час наради з автомобільними перевізниками області. За словами представників транспортних компаній, останнім часом собівартість перевезень зросла через коливання цін на пальне.

Однією з причин дефіциту та нестабільності на ринку називають атаки на нафтовидобувну інфраструктуру Близького Сходу.

Попри те, що тарифи на приміські та міжміські перевезення в області є нерегульованими (підприємства формують їх самостійно), влада закликала бізнес до стриманості. Заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко попросив перевізників не підвищувати вартість проїзду до стабілізації ринку пального, щоб уникнути соціальної напруги.

Про що домовилися сторони

Представники автотранспортних підприємств та організація "Укравтотранс-Львів" підтримали пропозицію адміністрації. Перевізники запевнили, що не підвищуватимуть тарифи без попереднього повідомлення ОДА до моменту врегулювання паливної кризи.

Згідно з чинними договорами, компанії зобов’язані повідомляти про намір змінити вартість проїзду щонайменше за 10 робочих днів. Наразі сторони намагаються зберегти баланс між економічним виживанням автопарків та платоспроможністю мешканців.

Які тарифи діють зараз

Середній тариф на перевезення пасажирів у приміському та міжміському сполученні в області наразі становить: