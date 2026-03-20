Цены на проезд повышают в еще одном областном центре: сколько будет стоить билет

Соответствующее решение принял исполнительный комитет городского совета.

Сколько будет стоить проезд

Новые тарифы будут выглядеть так:

15 гривен - при оплате электронным билетом "Социальная карта тернополянина";

- при оплате электронным билетом "Социальная карта тернополянина"; 17 гривен - при оплате неперсонифицированным электронным билетом;

- при оплате неперсонифицированным электронным билетом; 20 гривен - при оплате банковской карточкой, устройством с NFC или разовым билетом.

Кто имеет льготы

Ученики и студенты смогут бесплатно ездить в троллейбусах и коммунальных автобусах. В частном транспорте для них будет действовать 50% скидка.

Также сохранен бесплатный проезд для пенсионеров, лиц с инвалидностью и участников боевых действий.

Что еще изменится

В городе будет действовать единая стоимость проезда как в коммунальном, так и в частном транспорте. Кроме того, будет работать услуга "Единый билет", которая позволяет осуществлять неограниченное количество пересадок в течение 30 минут.

В горсовете также напомнили, что жители общины могут оформить "Социальную карту тернополянина", которая позволяет экономить на проезде.

"Оформить ее могут не только тернополяне, но и те, кто работает или учится на территории общины", - говорится в сообщении.