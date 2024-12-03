Ціни на продукти: скільки коштує скупитись до свят в Україні, Польщі та Німеччині

В Україні інфляція із жовтня минулого року по жовтень 2024-го зросла на 9,7%. У Польщі та Німеччині за аналогічний період цей показник становить 6,6% та 2%, відповідно.
РБК-Україна розповідає, скільки коштують базові продукти в Україні, Польщі та Німеччині.
В Україні ціни на продукти продовжують рости, найбільше восени подорожчали яйця, гречка, м'ясо, олія, молочні продукти та овочі борщового набору. Головною причиною цього є підвищення цін на енергоресурси. Лише у жовтні інфляція становила 1,8%. Тоді продукти подорожчали на 3,2%. Найбільше підвищилась ціна на яйця та овочі – на 18,2%.
За прогнозом експерта, ціни на яйця знову можуть зрости після 15 грудня, але не більш як на 10%. А от ціни на хліб масового виробництва стримуватимуть штучно, тому він до Нового року подорожчає не більше, ніж на 1%.
Нижче наводимо актуальні ціни на продукти в Україні, згідно із даними Мінфіну.
Ціни на базові продукти:
Варто зазначити, що до Різдва та Нового року ціни на базові продукти можуть змінитись, але разом із тим мережі супермаркетів до свят зазвичай надають акційні пропозиції на деякі товари.
У Польщі середня вартість місячного споживчого кошика восени становила 288,99 злотих (2 889,90 грн). Найнижчі ціни на продукти традиційно у найбільших мережах Lidl та Biedronka.
У порівнянні з Україною, у Польщі дешевше молоко і свинина, але дорожче куряче філе, гречка та яйця.
Ціни на базові продукти:
У Німеччині ціни на продукти загалом нижчі, ніж в переважній більшості європейських країн. Завдяки своїй розвинутій сільськогосподарській промисловості там доволі доступна вартість на молоко і картоплю. Попри те, що рівень інфляції становить лише 2%, ціни за рік на деякі продукти підскочили на 10-30%.
Найпопулярнішими супермаркетами є Edeka, Kaufland, Lidl, Penny, Netto і Aldi. Найнижчі ціни у супермаркетах Aldi, Lidl, Penny та Netto. Мережа Alnatura спеціалізується на органічних продуктах, ціни там зазвичай удвічі-тричі вищі, ніж у звичайних магазинах.
Ціни на базові продукти:
Читайте також про те, що на споживчому ринку України очікують нетривалий ціновий сплеск, протягом якого інфляція залишатиметься вище 10%. За прогнозами експертів, інфляційний сплеск триватиме до середини 2025 року.
Раніше ми писали про те, що у листопаді різко впали ціни на мандарини, оскільки розпочався сезон збору врожаю у країнах-постачальницях. Вартість цього фрукту знизилась до 80 грн за кілограм, а на початку осені він коштував понад 122 грн за кілограм. Перед днем св. Миколая мандаринки очікувано подорожчали, але не суттєво. В середньому вони коштують 84 грн за кілограм.
Під час підготовки матеріалу використали: дані Мінфіну, Kidpassage.com, Msn.com, Biedronka.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.