Цены на продукты: сколько стоит скупиться к праздникам в Украине, Польше и Германии

В Украине инфляция с октября прошлого года по октябрь 2024-го выросла на 9,7%. В Польше и Германии за аналогичный период этот показатель составляет 6,6% и 2% соответственно.
РБК-Украина рассказывает, сколько стоят базовые продукты в Украине, Польше и Германии.
В Украине цены на продукты продолжают расти, больше всего осенью подорожали яйца, гречка, масло, молочные продукты и овощи борщового набора. Главной причиной этого является повышение цен на энергоресурсы. Только в октябре инфляция составила 1,8%. Тогда продукты подорожали на 3,2%. Больше всего повысилась цена на яйца и овощи – на 18,2%.
По прогнозу эксперта, цены на яйца снова могут вырасти после 15 декабря, но не более чем на 10%. А вот цены на хлеб массового производства будут сдерживать искусственно, поэтому он к Новому году подорожает не больше чем на 1%.
Ниже приводим актуальные цены на продукты в Украине, согласно данным Минфина.
Цены на базовые продукты:
Стоит отметить, что до Рождества и Нового года цены на базовые продукты могут измениться, но вместе с тем сети супермаркетов обычно к праздникам предоставляют акционные предложения на некоторые товары.
В Польше средняя стоимость месячной потребительской корзины осенью составила 288,99 злотых (2 889,90 грн). Самые низкие цены на продукты традиционно в крупнейших сетях Lidl и Biedronka.
По сравнению с Украиной, в Польше дешевле молоко и свинина, но дороже куриное филе, гречка и яйца.
Цены на базовые продукты:
В Германии цены на продукты в целом ниже, чем в подавляющем большинстве европейских стран. Благодаря своей развитой сельскохозяйственной промышленности там достаточно доступна цена на молоко и картофель. Несмотря на то, что уровень инфляции составляет всего 2%, цены за год на некоторые продукты подскочили на 10-30%.
Самыми популярными супермаркетами являются Edeka, Kaufland, Lidl, Penny, Netto и Aldi. Самые низкие цены в супермаркетах Aldi, Lidl, Penny и Netto. Сеть Alnatura специализируется на органических продуктах, цены там обычно в два-три раза выше, чем в обычных магазинах.
Цены на базовые продукты:
Читайте также о том, что на потребительском рынке Украины ожидают непродолжительный ценовой всплеск, в течение которого инфляция будет оставаться выше 10%. По прогнозам экспертов, инфляционный всплеск продлится до середины 2025 года.
Ранее мы писали о том, что в ноябре резко упали цены на мандарины, поскольку начался сезон сбора урожая в странах-поставщиках. Стоимость этого фрукта снизилась до 80 грн за килограмм, а в начале осени он стоил более 122 грн за килограмм. Перед днем св. Николая мандаринки ожидаемо подорожали, но не существенно. В среднем они стоят 84 грн за килограмм.
При подготовке материала использовали данные Минфина, Kidpassage.com, Msn.com, Biedronka.
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