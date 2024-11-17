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Сезон мандаринів розпочався. Скільки коштує фрукт і що буде з цінами на зимові свята

Неділя 17 листопада 2024 06:00
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Сезон мандаринів розпочався. Скільки коштує фрукт і що буде з цінами на зимові свята Які зараз ціни на мандарини (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

В Україні суттєво знизились ціни на мандарини. Зараз їх продають в середньому за 80,87 грн кілограм, а на початку вересня вони коштували 122,20 грн. Такі дані наводить Мінфін.

РБК-Україна розповідає про те, за скільки продають мандарини у різних торгових мережах та якою буде ціна на новорічні свята.

Чому подешевшали мандарини

"Середня ціна на мандарини на оптовому ринку "Шувар" у Львові впала на 10% за тиждень і становить нині 97,50 грн/кг. Раніше вартість була 107,5 грн/кг. Зниження цін на мандарини зумовлене початком сезону збору врожаю в основних країнах-постачальниках, що збільшує пропозицію на ринку", – каже Тетяна Попович, керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові.

Основними країнами-імпортерами мандаринів в Україну є Туреччина, Греція, Ізраїль, Іспанія, Італія, Пакистан та Єгипет. Найпопулярніші сорти: сатсума – ранній солодкий сорт з тонкою шкіркою та клементини – безкісточкові мандарини з яскравим ароматом.

"Напередодні свят, зокрема Дня святого Миколая, можливе підвищення цін через зростання попиту, однак значних коливань не очікується за умови стабільної пропозиції", - зазначає Попович.

Скільки коштують мандарини у різних торгових мережах

В АТБ мандарини з Туреччини коштують 82,95 грн за кілограм, а климентини – 71,55 грн.

Сезон мандаринів розпочався. Скільки коштує фрукт і що буде з цінами на зимові святаВартість мандаринів в АТБ (скриншот сайту АТБ)

У Сільпо найдешевші мандарини коштують 69 грн (сорт муркот) за кілограм, климентини продають по 99 грн, сорт Мона Ліза – за 199 грн.

Сезон мандаринів розпочався. Скільки коштує фрукт і що буде з цінами на зимові свята

Вартість мандаринів в Сільпо (скриншот сайту Сільпо)

У Новусі мандарини сатсума коштують 69,99 грн, іспанські мандарини – 159 грн, климентини за акційною ціною зараз продають за 59,99 грн (звичайна ціна 99 грн).

Сезон мандаринів розпочався. Скільки коштує фрукт і що буде з цінами на зимові свята

Вартість мандаринів в Новусі (скриншот сайту Новус)

У Форі мандарини по акції продають за 74,90 грн (ціна без акції 82,90 грн), климентини коштують 119,90 грн.

Сезон мандаринів розпочався. Скільки коштує фрукт і що буде з цінами на зимові святаВартість мандаринів у Форі (скриншот сайту Фора)

Раніше ми писали про те, що в Україні стрімко піднялись ціни на яйця. В середньому вони коштують 66,63 грн за десяток. Причиною подорожчання стало сезонне зниження продуктивності курей та підвищення ціни на комбікорми. Експерти прогнозують, що після 15 грудня яйця можуть зрости у ціні ще на 10%.

Читайте також про те, що у Україні ціни на хліб масових сортів за рік підвищились на 13%. Подорожчання спровокувало менший урожай зерна, ніж торік. Втім експерти зазначають, що хліб може дорожчати надалі, але не більш як на 1-1,5%, навіть якщо зросте у ціні електроенергія.

Під час підготовки публікації використали: дані Мінфін, коментар Тетяни Попович та інформацію із сайтів торгових мереж.

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