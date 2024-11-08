Інфляція прискорилася: на що в Україні зросли ціни
Споживчі ціни в Україні у жовтні 2024 року зросли на 1,8%. Це вище, ніж зростання цін у вересні (1,7%).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).
За даними статистичного відомства, з початку року ціни зросли на 8,4%.
Річна інфляція прискорилася до 9,7%, порівняно з 8,6% у вересні.
Ціни на товари та послуги
За даними Держстату, продукти харчування та безалкогольні напої за жовтень подорожчали на 3,2%. Найбільше подорожчали яйця – на 18,1% та овочі – на 18,2%.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,8%, на одяг та взуття – на 1,2%.
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 0,1%.
Ціни на предмети домашнього вжитку та побутову техніку зросли на 0,6%, охорона здоров'я подорожчала на 1,0%, транспорт – на 0,5%, ціни на зв'язок зросли на 0,5%, на відпочинок та культуру зросли на 0,6% %, освіта подорожчала на 0,1%, ресторани та готелі подорожчали на 1,0%, різні товари та послуги на 1,1%.
Прогноз щодо інфляції
Нагадаємо, у жовтні НБУ погіршив прогноз щодо зростання споживчих цін в Україні у 2024 році з 8,5% до 9,7%.
За прогнозом НБУ, найближчими місяцями ціновий тиск в Україні зберігатиметься через вплив факторів з боку пропозиції продовольчих товарів, розширення бюджетних видатків, високих темпів зростання заробітних плат та збільшення енергодефіциту під час опалювального сезону.
Пік зростання цін очікується у І кварталі 2025 року – 11,4%.
Водночас, навесні 2025 року інфляція почне знижуватись. Уповільнення темпів зростання цін наступного року сприятиме виважена монетарна політика НБУ, послаблення зовнішнього цінового тиску, покращення ситуації в енергосекторі та збільшення врожаїв.
Прогноз НБУ передбачає зниження інфляції до 6,9% наприкінці 2025 року та її приведення до мети 5% у 2026 році.