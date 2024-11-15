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Ціни знову підскочать. Скільки коштуватиме хліб до кінця року

П'ятниця 15 листопада 2024 06:00
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Ціни знову підскочать. Скільки коштуватиме хліб до кінця року Що буде з цінами на хліб в Україні (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Ціни на хліб масових сортів протягом року в Україні зросли на 13%. За прогнозами експертів, ця продукція дорожчатиме і надалі.

РБК-Україна розповідає, що буде з цінами на хліб найближчим часом.

Чому підвищилась ціна на хліб

Для аналізу взяли ціни на хліб масових сортів, який є основою харчового кошика українців та вартість якого моніторить Держкомстат.

"На ціну хліба, перш за все, впливає ціна зернових. Цьогоріч у нас неврожай. Україна зібрала на 10 млн тонн менше, ніж торік, тому підскочила вартість хліба", – пояснює економіст Олег Пендзин.

За даними Мінфіну, середні ціни на хліб в Україні зараз становлять:

  • батон Батон Рум'янець, нарізка 450 г – 27,99 грн
  • хліб пшеничний, нарізка 650 г – 34,99 грн
  • хліб пшеничний Цар Хліб, нарізка 600 г – 36,57 грн
  • хліб житній Riga Бородинівський 300 г – 43,10 грн

Ціни знову підскочать. Скільки коштуватиме хліб до кінця року

Як змінювалась ціна на батон протягом останніх років (скриншот сайту Мінфіну)

Якими будуть ціни на хліб до Нового року

"Хліб масових сортів за рік (з листопада 2023 року) виріс на 13%. Він дорожчав приблизно на 1% в місяць. Така динаміка продовжуватиметься і далі. Більше хліб масових сортів рости не буде. Навіть, якщо ми говоримо про подорожчання зернової бази та іншої сировини, чи зростання ціни на електрику", – додає експерт.

Пендзин пояснює, що навіть, якщо собівартість хліба масових сортів ростиме, то заводи зможуть регулювати ціну на цю випічку.

"Заводи є соціально орієнтовані, вони мають великий асортимент продукції – від хліба масової продукції до преміум випічки, тістечок і так далі. Ціни на преміум випічку та кондитерку не контролюються, там подорожчання може бути достатньо високим. А ціни на хліб масових сортів контролюють, щоб не було підвищення більше 1% в місяць, максимум 1,5%. Є навіть тенденція, коли витрати з виробництва хліба масових сортів "перекидають" на інші види преміум випічки. Тому нам не варто очікувати великого зростання цін на хліб", – говорить експерт.

Пендзин наголосив, що мова йде саме про контрольоване зростання ціни на хліб масових сортів, оскільки власна випічка та продукція пекарень при великих супермаркетах мають іншу систему ціноутворення і розраховані на відповідний контингент. Як правило, люди малого та середнього достатку у цих пекарнях не купують.

Скільки коштує хліб у різних торгових мережах

Ціни на хліб масових сортів різняться у торгових мережах.

У магазинах АТБ найнижча ціна на нарізний батон 350 г виробника "Нива" – коштує він 15,90 грн, а хліб Монастирський нарізний 350 г "Кристонопіль" – 19,70 грн.

Ціни знову підскочать. Скільки коштуватиме хліб до кінця рокуВартість хліба в АТБ (скриншот сайту АТБ)

У магазинах Сільпо найнижчі ціни на батон "Цар-Хліб" "Алчевський" нарізаний 400 г – 12, 56 грн та хліб "Київхліб" "Паляниця" половинка нарізаний 400 г – 21 грн.

Ціни знову підскочать. Скільки коштуватиме хліб до кінця рокуВартість хліба в Сільпо (скриншот сайту Сільпо)

У магазинах Новуса найдешевше продають батон Novus половинка 225 г за 14, 99 грн та хліб "Цар Хліб" Петрівський нарізний 300 г – 19, 99 грн.

Ціни знову підскочать. Скільки коштуватиме хліб до кінця рокуВартість хліба у Новусі (скриншот сайту Новус)

У магазинах мережі Фора найдешевше коштує батон Київхліб молочний нарізний в упаковці 200 г – 13,79 грн та пшеничний хліб нарізний 300 г від "Київхліба" – 17,50 грн.

Ціни знову підскочать. Скільки коштуватиме хліб до кінця рокуВартість хліба у Форі (скриншот сайту Фора)

Раніше ми писали про те, що цьогоріч ціни на картоплю виросли майже вдвічі. Зараз середня ціна на цей овоч за становить 31,87 грн, за даними Мінфіну. Причинами подорожчання стали: нижчий урожай, ніж торік, зменшення площі посівів та підвищення цін на логістику та добрива. За прогнозами Інституту аграрної економіки, до Нового року ціна на картоплю може підскочити до 37 грн за кілограм.

Нагадаємо, що ціни на продукти в Україні стрімко підвищуються. З жовтня курятина, свинина і яловичина подорожчали на кілька гривень, ціни на яйця зросли на 60%. За прогнозами експертів, продукти й надалі продовжуватимуть дорожчати.

Під час підготовки матеріалу використали: ексклюзивний коментар для РБК-України економіста Олега Пендзина, дані Мінфіну та інформацію із сайтів торгових мереж.

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