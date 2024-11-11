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Україна переживає інфляційний сплеск: як довго триватиме прискорене зростання цін

Україна, Понеділок 11 листопада 2024 12:43
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Україна переживає інфляційний сплеск: як довго триватиме прискорене зростання цін Фото: Інфляційний сплеск в Україні завершиться у другій половині 2025 року (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціновий сплеск на споживчому ринку в України буде відносно нетривалим. Інфляція буде вище 10% до середини наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підсумки засідання Комітету з монетарної політики (КМП) НБУ 30 жовтня, під час якого було підтримано рішення зберегти облікову ставку на рівні 13,0%.

Як зазначається в повідомленні, показник споживчої інфляції (8,6% р/р у вересні) відчутно перевищив прогноз НБУ. Пришвидшення інфляції очікувано зумовлювалося впливом гірших цьогорічних урожаїв і пов’язаним з цим подорожчанням сировини, подальшим збільшенням виробничих витрат, зокрема на електроенергію й оплату праці, а також курсовими ефектами. Вплив більшості цих чинників на цінову динаміку виявився суттєвішим, ніж очікувалося.

"Для протидії ціновому тиску НБУ з липня призупинив пом’якшення процентної політики та доклав зусиль для збереження стійкості валютного ринку", - заявили в НБУ.

НБУ прогнозує, інфляційний сплеск буде відносно нетривалим. Відповідно до базового сценарію прогнозу споживча інфляція лише протягом першого півріччя наступного року перебуватиме на двознаковому рівні і вже навесні повернеться до траєкторії стійкого сповільнення.

Це відбудеться завдяки застосуванню комбінації заходів процентної та валютно-курсової політики НБУ, а також інших інструментів, ураховуючи очікуване зростання пропозиції продовольчих товарів і послаблення зовнішнього цінового тиску.

Інфляція в Україні

За даними Держстату, в жовтні 2024 року річна інфляція в Україні прискорилася до 9,7%, порівняно з 8,6% у вересні.

У жовтні НБУ погіршив прогноз щодо зростання споживчих цін в Україні у 2024 році з 8,5% до 9,7%.

За прогнозом НБУ, найближчими місяцями ціновий тиск в Україні зберігатиметься через вплив факторів з боку пропозиції продовольчих товарів, розширення бюджетних видатків, високих темпів зростання заробітних плат та збільшення енергодефіциту під час опалювального сезону.

Пік зростання цін очікується у І кварталі 2025 року – 11,4%.

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