Ціни на пальне не повернуться назад? Чому дизель і газ дешевшають на АЗС, а бензин "застиг"

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Бензиновий парадокс : Дизель та автогаз дешевшають, тоді як бензин майже не змінюється через низьку маржу та зростання сезонного попиту.

: Дизель та автогаз дешевшають, тоді як бензин майже не змінюється через низьку маржу та зростання сезонного попиту. Курс на 80 гривень : Експерти допускають подальше здешевлення дизеля, але нижче психологічної позначки у 80 грн ціни можуть не опуститися.

: Експерти допускають подальше здешевлення дизеля, але нижче психологічної позначки у 80 грн ціни можуть не опуститися. Лютневі ціни не повернуться : Навіть попри зниження котирувань, пальне навряд чи знову коштуватиме 60 гривень за літр, як на початку року.

: Навіть попри зниження котирувань, пальне навряд чи знову коштуватиме 60 гривень за літр, як на початку року. Стандарт Е10 з 1 липня : Перехід на бензин із 10% біоетанолу з 1 липня не повинен суттєво вплинути ані на ціни, ані на якість пального.

: Перехід на бензин із 10% біоетанолу з 1 липня не повинен суттєво вплинути ані на ціни, ані на якість пального. Усе вирішує нафта: Подальша ситуація на АЗС залежатиме від світових котирувань і розвитку конфлікту на Близькому Сході.

Якими були ціни до весняного стрибка

Наприкінці лютого 2026 року, ще до загострення ситуації на Близькому Сході, середні ціни на українських АЗС були значно нижчими за нинішні:

бензин А-95 - 60,36-61,83 грн/л;

бензин А-92 - 58,81-59,75 грн/л;

дизельне пальне - 59,93-61,55 грн/л;

автогаз - 38,36-38,52 грн/л.

Однак після початку війни США та Ізраїлю проти Ірану ситуація на нафтовому ринку різко змінилася. Якщо на початку року барель нафти Brent коштував близько 60 доларів, то на піку котирування сягнули понад 120 доларів.

У березні-квітні це спричинило стрімке подорожчання пального в Україні. У травні ціни почали поступово знижуватися, однак процес виявився нерівномірним.

Скільки коштує пальне зараз

Станом на 11 червня на великих українських АЗС ціни залишаються значно вищими, ніж були в лютому.

Так, у мережах OKKO та WOG літр бензину А-95 коштує 78,90 грн, дизельного пального - 85,90 грн, автогазу - 45,90 грн.

Фото: ціни на АЗС станом на 11 червня 2026 року (інфографіка РБК-Україна)

У SOCAR бензин А-95 продається по 78,99 грн, дизель - по 86,99 грн, а газ - по 46,99 грн.

"Укрнафта" має традиційно нижчі ціни. Адже державна компанія тримає мінімальну націнку за дорученням уряду, формуючи орієнтир справедливої ціни. "95"-й бензин вона реалізує по 74,90 грн, ДП - 82,90 грн, автогаз - 43,90 грн.

Чому бензин не дешевшає

Директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн пояснює, що бензин зараз є фактично безмаржинальним продуктом.

За його словами, оптова ціна бензину становить близько 70-72 грн за літр, тоді як на стелах АЗС він продається приблизно по 75 грн. З урахуванням податків та витрат на реалізацію багато мереж фактично не отримують прибутку від його продажу.

Він додає, що цей збиток заправники наразі компенсують за рахунок непоганої маржі на дизелі та автогазі. Саме тому дизельне пальне має простір для зниження, а бензин - ні.

"Тому по бензину точно не буде зниження. Але, сподіваюся, що не буде й нового зростання", - зазначив Куюн.

Схожу тенденцію пояснює директор консалтингової компанії "НафтоРинок" Олександр Сіренко.

За його словами, під час так званої "іранської кризи" дизель у Європі дорожчав швидше за бензин через високий попит, зокрема з боку автомобільного та авіаційного секторів.

Натомість бензинові котирування росли повільніше, а в Україні додатковим стримувальним фактором виступила "Укрнафта", яку уряд визначив індикативною мережею.

У травні ситуація змінилася. Світові ціни на дизель почали відступати, а бензинові котирування, навпаки, продовжили зростання, що й призвело до нинішньої різниці в динаміці.

Свою роль відіграла і зміна пріоритетів споживання. Директор спеціальних проєктів у Науково-технічному центрі "Психея" Геннадій Рябцев зазначає, що навесні трейдери вже добре заробили на підвищенні цін на дизель, коли на нього був шалений попит з боку аграріїв під час посівної.

"Зараз попит на дизельне пальне знизився, але він зростає на бензин через дачний сезон та початок сезону відпусток. Трейдери переключилися на нього і тепер заробляють на реалізації бензину", - каже Рябцев.

Дизель та газ мають простір для подальшого здешевлення

На відміну від бензину, дизельне пальне ще може подешевшати. За оцінками Сергія Куюна, середня ціна на дизель здатна наблизитися до 80 грн за літр.

Насамперед це стосуватиметься мереж середнього цінового сегмента, тоді як преміальні оператори традиційно залишаться дорожчими "на пару-трійку гривень".

Водночас Геннадій Рябцев вважає, що нижче психологічної позначки у 80 грн дизель найближчим часом навряд чи опуститься, оскільки для цього наразі немає достатніх стимулів.

Експерт наголошує, що ринок працює на межі купівельної спроможності, а контролюючі органи (АМКУ) "не бачать зловживань" у поточних цінах.

Чи повернуться ціни до рівня лютого

Прогнози експертів сходяться в одному: повернення до цін лютого 2026 року в червні чи найближчому майбутньому не відбудеться. Нафта хоч і подешевшала зі своїх пікових 120 доларів, але все одно торгується по 95 доларів за барель, що значно дорожче за лютневі 60 доларів.

За словами Геннадія Рябцева, нинішнє коригування цін буде незначним, а ринок не має передумов для повернення до колишніх рівнів.

Олександр Сіренко також наголошує, що Україна практично повністю залежить від світових котирувань і не має реальних механізмів захисту від різких коливань.

Він наголошує, навіть нинішня нафта по 90-95 доларів за барель залишається значно дорожчою, ніж на початку року, коли ціна становила близько 60 доларів.

Саме тому, навіть попри поступове здешевлення дизелю та автогазу, повернення до лютневих 60 гривень за літр пального наразі не проглядається.

Чи вплине на ціни перехід АЗС на бензин Е10

З 1 липня в Україні має запрацювати черговий етап біоетанольної програми, який передбачає обов'язкове додавання до бензину 10% біоетанолу (спирту). Звичні назви "А-95" з АЗС не зникнуть. Зміниться лише маркування: буква "Е" з відповідним відсотком з'явиться на стелах, колонках та в чеках.

Втім, як зазначають експерти, сам по собі перехід на стандарт Е10 не повинен суттєво вплинути на ціни на АЗС.

Сергій Куюн пояснює, що бензин стандарту Е10 у закупівлі дійсно трохи дорожчий за чистий бензин Е0 - приблизно на 15-30 доларів за тонну. У перерахунку на літр це дає усього 50-70 копійок різниці (менше 1%). На тлі загальної вартості у 75 гривень мережі навряд чи будуть "смикати" роздрібну ціну лише через цей фактор.

Олександр Сіренко додає, що за рахунок червневого зниження нафтових котирувань кінцевий споживач цього переходу в ціні взагалі не помітить.

Щодо якості, то українці їздять на пальному з біоетанолом ще з 2022 року, коли після руйнування Кременчуцького НПЗ імпортували європейський бензин, де вміст спирту вже давно є нормою. Жодних проблем для двигунів сучасних авто це не несе.

Опитані експерти наголошують, що будь-які розмови про майбутній "дефіцит" бензину перед 1 липня будуть виключно штучними фейками з метою заробити надприбутки на наляканих водіях.

Що буде далі

Найближчими тижнями дизель та автогаз можуть продовжити помірне зниження, тоді як бензин, найімовірніше, залишатиметься поблизу нинішніх значень.

Подальша ситуація залежатиме насамперед від світових нафтових котирувань та геополітичної напруженості на Близькому Сході. Якщо нафта знову почне дорожчати, українські АЗС швидко відреагують на це новим підвищенням цін.

Натомість сценарій повернення вартості пального до рівнів лютого 2026 року експерти наразі вважають малореалістичним.

Олександр Сіренко попереджає, що оскільки війна на Близькому Сході триває, політичні та військові ризики й надалі тиснутимуть на ринок. Оскільки Україна повністю залежна від імпорту, будь-яке нове загострення знову підкине цінники вгору.

Крім того, високі ціни на дизель під час посівної заклали міну уповільненої дії - восени це може обернутися додатковою інфляцією та здорожчанням продуктів (цукру, гречки тощо).