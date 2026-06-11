Цены на топливо не вернутся назад? Почему дизель и газ дешевеют на АЗС, а бензин "застыл"

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Бензиновый парадокс : Дизель и автогаз дешевеют, тогда как бензин почти не меняется из-за низкой маржи и роста сезонного спроса.

: Дизель и автогаз дешевеют, тогда как бензин почти не меняется из-за низкой маржи и роста сезонного спроса. Курс на 80 гривен : Эксперты допускают дальнейшее удешевление дизеля, но ниже психологической отметки в 80 грн цены могут не опуститься.

: Эксперты допускают дальнейшее удешевление дизеля, но ниже психологической отметки в 80 грн цены могут не опуститься. Февральские цены не вернутся : Даже несмотря на снижение котировок, топливо вряд ли снова будет стоить 60 гривен за литр, как в начале года.

: Даже несмотря на снижение котировок, топливо вряд ли снова будет стоить 60 гривен за литр, как в начале года. Стандарт Е10 с 1 июля : Переход на бензин с 10% биоэтанола с 1 июля не должен существенно повлиять ни на цены, ни на качество топлива.

: Переход на бензин с 10% биоэтанола с 1 июля не должен существенно повлиять ни на цены, ни на качество топлива. Все решает нефть: Дальнейшая ситуация на АЗС будет зависеть от мировых котировок и развития конфликта на Ближнем Востоке.

Какими были цены до весеннего скачка

В конце февраля 2026 года, еще до обострения ситуации на Ближнем Востоке, средние цены на украинских АЗС были значительно ниже нынешних:

бензин А-95 - 60,36-61,83 грн/л;

бензин А-92 - 58,81-59,75 грн/л;

дизельное топливо - 59,93-61,55 грн/л;

автогаз - 38,36-38,52 грн/л.

Однако после начала войны США и Израиля против Ирана ситуация на нефтяном рынке резко изменилась. Если в начале года баррель нефти Brent стоил около 60 долларов, так что на пике котировки достигли более 120 долларов.

В марте-апреле это вызвало стремительное подорожание топлива в Украине. В мае цены начали постепенно снижаться, однако процесс оказался неравномерным.

Сколько стоит топливо сейчас

По состоянию на 11 июня на крупных украинских АЗС цены остаются значительно выше, чем были в феврале.

Так, в сетях OKKO и WOG литр бензина А-95 стоит 78,90 грн, дизельного топлива - 85,90 грн, автогаза - 45,90 грн.

Фото: цены на АЗС по состоянию на 11 июня 2026 года (инфографика РБК-Украина)

В SOCAR бензин А-95 продается по 78,99 грн, дизель - по 86,99 грн, а газ - по 46,99 грн.

"Укрнафта" имеет традиционно более низкие цены. Ведь государственная компания держит минимальную наценку по поручению правительства, формируя ориентир справедливой цены. "95"-й бензин она реализует по 74,90 грн, ДТ - 82,90 грн, автогаз - 43,90 грн.

Почему бензин не дешевеет

Директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн объясняет, что бензин сейчас является фактически безмаржинальным продуктом.

По его словам, оптовая цена бензина составляет около 70-72 грн за литр, тогда как на стелах АЗС он продается примерно по 75 грн. С учетом налогов и расходов на реализацию многие сети фактически не получают прибыли от его продажи.

Он добавляет, что этот убыток заправщики пока компенсируют за счет неплохой маржи на дизеле и автогазе. Именно поэтому дизельное топливо имеет пространство для снижения, а бензин - нет.

"Поэтому по бензину точно не будет снижения. Но, надеюсь, что не будет и нового роста", - отметил Куюн.

Похожую тенденцию объясняет директор консалтинговой компании "НефтеРынок" Александр Сиренко.

По его словам, во время так называемого "иранского кризиса" дизель в Европе дорожал быстрее бензина из-за высокого спроса, в частности со стороны автомобильного и авиационного секторов.

Зато бензиновые котировки росли медленнее, а в Украине дополнительным сдерживающим фактором выступила "Укрнафта", которую правительство определило индикативной сетью.

В мае ситуация изменилась. Мировые цены на дизель начали отступать, а бензиновые котировки, наоборот, продолжили рост, что и привело к нынешней разнице в динамике.

Свою роль сыграла и смена приоритетов потребления. Директор специальных проектов в Научно-техническом центре "Психея" Геннадий Рябцев отмечает, что весной трейдеры уже хорошо заработали на повышении цен на дизель, когда на него был бешеный спрос со стороны аграриев во время посевной.

"Сейчас спрос на дизельное топливо снизился, но он растет на бензин из-за дачного сезона и начала сезона отпусков. Трейдеры переключились на него и теперь зарабатывают на реализации бензина", - говорит Рябцев.

Дизель и газ имеют пространство для дальнейшего удешевления

В отличие от бензина, дизельное топливо еще может подешеветь. По оценкам Сергея Куюна, средняя цена на дизель способна приблизиться к 80 грн за литр.

В первую очередь это будет касаться сетей среднего ценового сегмента, тогда как премиальные операторы традиционно останутся дороже "на пару-тройку гривен".

В то же время Геннадий Рябцев считает, что ниже психологической отметки в 80 грн дизель в ближайшее время вряд ли опустится, поскольку для этого пока нет достаточных стимулов.

Эксперт отмечает, что рынок работает на грани покупательной способности, а контролирующие органы (АМКУ) "не видят злоупотреблений" в текущих ценах.

Вернутся ли цены к уровню февраля

Прогнозы экспертов сходятся в одном: возвращение к ценам февраля 2026 года в июне или ближайшем будущем не произойдет. Нефть хоть и подешевела со своих пиковых 120 долларов, но все равно торгуется по 95 долларов за баррель, что значительно дороже февральских 60 долларов.

По словам Геннадия Рябцева, нынешняя корректировка цен будет незначительной, а рынок не имеет предпосылок для возвращения к прежним уровням.

Александр Сиренко также отмечает, что Украина практически полностью зависит от мировых котировок и не имеет реальных механизмов защиты от резких колебаний.

Он отмечает, даже нынешняя нефть по 90-95 долларов за баррель остается значительно дороже, чем в начале года, когда цена составляла около 60 долларов.

Именно поэтому, даже несмотря на постепенное удешевление дизеля и автогаза, возвращение к февральским 60 гривен за литр топлива пока не просматривается.

Повлияет ли на цены переход АЗС на бензин Е10

С 1 июля в Украине должен заработать очередной этап биоэтанольной программы, который предусматривает обязательное добавление к бензину 10% биоэтанола (спирта). Привычные названия "А-95" с АЗС не исчезнут. Изменится только маркировка: буква "Е" с соответствующим процентом появится на стелах, колонках и в чеках.

Впрочем, как отмечают эксперты, сам по себе переход на стандарт Е10 не должен существенно повлиять на цены на АЗС.

Сергей Куюн объясняет, что бензин стандарта Е10 в закупке действительно немного дороже чистого бензина Е0 - примерно на 15-30 долларов за тонну. В пересчете на литр это дает всего 50-70 копеек разницы (менее 1%). На фоне общей стоимости в 75 гривен сети вряд ли будут "дергать" розничную цену только из-за этого фактора.

Александр Сиренко добавляет, что за счет июньского снижения нефтяных котировок конечный потребитель этого перехода в цене вообще не заметит.

Что касается качества, то украинцы ездят на топливе с биоэтанолом еще с 2022 года, когда после разрушения Кременчугского НПЗ импортировали европейский бензин, где содержание спирта уже давно является нормой. Никаких проблем для двигателей современных авто это не несет.

Опрошенные эксперты отмечают, что любые разговоры о будущем "дефиците" бензина перед 1 июля будут исключительно искусственными фейками с целью заработать сверхприбыли на напуганных водителях.

Что будет дальше

В ближайшие недели дизель и автогаз могут продолжить умеренное снижение, тогда как бензин, скорее всего, будет оставаться вблизи нынешних значений.

Дальнейшая ситуация будет зависеть прежде всего от мировых нефтяных котировок и геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Если нефть снова начнет дорожать, украинские АЗС быстро отреагируют на это новым повышением цен.

Зато сценарий возвращения стоимости топлива до уровней февраля 2026 года эксперты пока считают малореалистичным.

Александр Сиренко предупреждает, что поскольку война на Ближнем Востоке продолжается, политические и военные риски и в дальнейшем будут давить на рынок. Поскольку Украина полностью зависима от импорта, любое новое обострение снова подбросит ценники вверх.

Кроме того, высокие цены на дизель во время посевной заложили мину замедленного действия - осенью это может обернуться дополнительной инфляцией и подорожанием продуктов (сахара, гречки и т.д.).