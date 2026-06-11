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Ціни на АЗС знову падають: скільки коштує бензин, дизель та газ 11 червня

09:30 11.06.2026 Чт
2 хв
Автозаправки переписали цінники на дизель, газ і навіть частково - бензин
aimg Марія Кучерявець
Ціни на АЗС знову падають: скільки коштує бензин, дизель та газ 11 червня Фото: приємний сюрприз чекає водіїв на автозаправках (інфографіка РБК-Україна)
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Великі українські мережі АЗС синхронно знизили вартість пального. На деяких заправках ціни впали на 1-3 гривні.

Скільки сьогодні, 11 червня коштує літр пального - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Бензин: У приватних мережах - без змін (преміум - 81,90-82,99 грн, стандарт - 78,90-78,99 грн). Державна "Укрнафта" скинула ціну на 95 Energy одразу на 3,00 грн, зрівнявши його зі звичайним А-95 (до 74,90 грн).
  • Дизель: ОККО, WOG та SOCAR синхронно опустили ціни на всі види дизеля на 1,00 грн. Стандартний ДП можна залити по 85,90 грн. "Укрнафта" скинула ціну на преміальний ДП одразу на 2,00 грн (до 82,90 грн).
  • Газ: Автомобільний газ подешевшав на 1,00 грн на ОККО, WOG (до 45,90 грн) та "Укрнафта" (до 43,90 грн). Мережа SOCAR утримала колишню вартість пального на рівні 46,99 грн.

Як змінилися ціни на АЗС за добу

Зниження цін торкнулося більшості великих гравців ринку, тоді як вартість преміальних марок бензину переважно залишилася на колишньому рівні.

Мережі OKKO та WOG синхронно знизили ціни на дизельне пальне (як преміальне, так і стандартне) та автомобільний газ на 1 гривню. Вартість усіх марок бензину залишилася без змін.

Ціни на АЗС знову падають: скільки коштує бензин, дизель та газ 11 червня

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні 11 червня (інфографіка РБК-Україна)

На станціях SOCAR на 1 гривню подешевшало дизельне пальне (NANO та NANO Extro). Ціни на бензин та газ зафіксувалися на рівні попереднього дня.

Державна "Укрнафта" знизила ціну на бензин марки 95 (Energy) на 3 гривні. Преміальний дизель (Energy) подешевшав на 2 гривні, а автогаз - на 1 гривню. Вартість інших позицій не змінилася.

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Деталізація цін на АЗС 11 червня, четвер

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 88,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 81,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 78,90 грн
  • ДП Pulls: 88,90 грн
  • ДП Євро: 85,90 грн
  • Газ: 45,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 88,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 78,90 грн
  • ДП Mustang: 88,90 грн
  • ДП Євро-5: 85,90 грн
  • Газ: 45,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 88,99 грн
  • Бензин NANO 95: 82,99 грн
  • Бензин А-95: 78,99 грн
  • ДП NANO Extro: 89,99 грн
  • ДП NANO: 86,99 грн
  • Газ: 46,99 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 82,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 74,90 грн
  • Бензин А-95: 74,90 грн
  • Бензин А-92: 69,90 грн
  • ДП (Energy): 82,90 грн
  • ДП: 82,90 грн
  • Газ: 43,90 грн
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