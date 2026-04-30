ua en ru
Чт, 30 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Ціни на нафту Brent сягнули чотирирічного рекорду, - Reuters

12:37 30.04.2026 Чт
2 хв
Що стало причиною стрімкого зростання нафти Brent?
Костянтин Широкун
Фото: ціни на нафту Brent сягнули чотирирічного рекорду (Getty Images)

Світові ціни на нафту сьогодні, 30 квітня, підскочили до чотирирічного максимуму та сягнули позначки у понад 122 долари за барель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Читайте також: Ціни на нафту "відреагували" на вихід ОАЕ з ОПЕК і пішли вниз, - Reuters

За словами експертів, основна причина росту цін – побоювання, що війна між США та Іраном може загостритися та призвести до тривалих перебоїв у постачанні енергоносіїв з Близького Сходу.

Ф'ючерси на нафту Brent зросли на 3,73 долара, або на 3,2%, до 121,76 долара за барель, досягнувши внутрішньоденного максимуму в 126,41 долара, найвищого рівня з 9 березня 2022 року.

Термін дії термінового контракту на поставку в червні закінчується у четвер. Більш активний липневий контракт становив 111,89 долара, що на 1,45 долара або на 1,3% більше.

Таким чином, ціна на сиру нафту марки Brent подвоїлася з початку американо-ізраїльської атаки на Іран 28 лютого, а ціна на американську еталонну нафту West Texas Intermediate зросла приблизно на 90% через фактичне закриття Ормузької протоки, через яку транзитується близько п'ятої частини світового обсягу нафти та зрідженого природного газу.

Зростання цін на нафту ризикує призвести до нового сплеску світової інфляції та підвищення цін на бензин у США напередодні проміжних виборів пізніше цього року.

"Цінам на нафту зараз не потрібно особливого заохочення, щоб спокусити їх зростання. Тим, хто не вважає, що ціни на Brent мають потенціал досягти 150 доларів за барель, варто зараз відвести погляд", - сказав Джон Еванс, представник нафтового брокера PVM.

Ф'ючерси на сиру нафту WTI показали менший приріст, зросши на 1,49 долара, або 1,4%, до 108,37 долара. Контракт раніше досяг позначки в 110,93 долара, що є найвищим показником з 7 квітня.

Обидва показники зростають вже четвертий місяць поспіль, що відображає побоювання, що конфлікт з Іраном може задушити світові постачання нафти на наступні місяці.

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 29 квітня, світові ціни на нафту знизилися після багатоденного зростання, оскільки інвестори позитивно сприйняли наслідки несподіваного рішення ОАЕ вийти з ОПЕК.

Окрім того, 28 квітня ОАЕ оголосили про вихід з ОПЕК та ОПЕК+ у найгірший для нафтового картелю момент – поки війна з Іраном паралізує постачання через Ормузьку протоку.

Момент для виходу – вкрай болючий для ОПЕК. Країни Перської затоки вже зіткнулися з труднощами при експорті через Ормузьку протоку – вузький морський прохід між Іраном та Оманом.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
НАФТА Нефть
Новини
Військові на передовій будуть не більше 2 місяців: Сирський підписав наказ про ротації
