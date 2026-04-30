Ціни на нафту Brent сягнули чотирирічного рекорду, - Reuters

Світові ціни на нафту сьогодні, 30 квітня, підскочили до чотирирічного максимуму та сягнули позначки у понад 122 долари за барель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами експертів, основна причина росту цін – побоювання, що війна між США та Іраном може загостритися та призвести до тривалих перебоїв у постачанні енергоносіїв з Близького Сходу.

Ф'ючерси на нафту Brent зросли на 3,73 долара, або на 3,2%, до 121,76 долара за барель, досягнувши внутрішньоденного максимуму в 126,41 долара, найвищого рівня з 9 березня 2022 року.

Термін дії термінового контракту на поставку в червні закінчується у четвер. Більш активний липневий контракт становив 111,89 долара, що на 1,45 долара або на 1,3% більше.

Таким чином, ціна на сиру нафту марки Brent подвоїлася з початку американо-ізраїльської атаки на Іран 28 лютого, а ціна на американську еталонну нафту West Texas Intermediate зросла приблизно на 90% через фактичне закриття Ормузької протоки, через яку транзитується близько п'ятої частини світового обсягу нафти та зрідженого природного газу.

Зростання цін на нафту ризикує призвести до нового сплеску світової інфляції та підвищення цін на бензин у США напередодні проміжних виборів пізніше цього року.

"Цінам на нафту зараз не потрібно особливого заохочення, щоб спокусити їх зростання. Тим, хто не вважає, що ціни на Brent мають потенціал досягти 150 доларів за барель, варто зараз відвести погляд", - сказав Джон Еванс, представник нафтового брокера PVM.

Ф'ючерси на сиру нафту WTI показали менший приріст, зросши на 1,49 долара, або 1,4%, до 108,37 долара. Контракт раніше досяг позначки в 110,93 долара, що є найвищим показником з 7 квітня.

Обидва показники зростають вже четвертий місяць поспіль, що відображає побоювання, що конфлікт з Іраном може задушити світові постачання нафти на наступні місяці.