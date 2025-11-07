Київ не найдорожчий. Скільки коштує оренда квартир в листопаді і які міста в топі

Ціни на оренду квартир в Україні у листопаді змінились нерівномірно: в одних регіонах житло подешевшало, в інших – навпаки, стало дорожчим.

Де в Україні найдорожча оренда, скільки грошей треба, щоб винайняти квартиру у Києві та інших великих містах та як зміняться ціни до кінця року – у матеріалі РБК-Україна .

Які ціни на оренду у листопаді

У листопаді лідерство з найдорожчої оренди в Україні займає Ужгород. Середня ціна однокімнатної квартири в цьому місті сягає 19 700 гривень на місяць, вказують статистичні дані платформи для вибору нерухомості ЛУН. За пів року вартість оренди тут зросла на 5%.

На другій сходинці йде Львів. Середня вартість оренди однокімнатної квартири дорівнює тут 17 700 гривень. Це на 6% більше ніж пів року тому.

Київ за ціною оренди у листопаді посів лише третє місце. Щоб винайняти однокімнатну квартиру в столиці в середньому вам знадобиться 17 тисяч гривень. На відміну від перших двох лідерів у Києві за 6 місяців оренда подешевшала. Зниження склало 6%.

Серед інших великих міст з високими цінами на оренду однокімнатних квартир також Івано-Франківськ, де оренда обходиться в середньому в 16 тисяч гривень. За пів року середня ціна винайму тут зросла на 17% – найвищий показник серед усіх великих міст. Щоб винайняти квартиру з однією кімнатою в Луцьку вам знадобиться 15 тисяч гривень. Ціни за 6 місяців тут не змінились.

Серед однокімнатних квартир найдешевше житло у листопаді – у Харкові. Вартість оренди такої квартири у цьому місті в середньому складає 4 500 гривень. При цьому за пів року вона зросла на 13%. У Запоріжжі середня ціна оренди – 5 тисяч гривень, а в Миколаєві – 6 тисяч гривень. Ціни за пів року в обох містах не змінились.

Найбільше падіння цін на оренду однокімнатних квартир відбулось у Сумах. За 6 місяців вартість зменшилась на 28%. Винайняти квартиру у цьому місті в середньому коштує 6 500 гривень.

Середні ціни на оренду однокімнатних квартир в Україні (фото ЛУН)

Двокімнатну квартиру найдорожче орендувати також в Ужгороді – 25 300 гривень на місяць. За пів року оренда в цьому обласному центрі зросла на 10%. На другій позиції – Київ, де середня ціна становить 23 тисячі гривень, за останні шість місяців оренда у столиці зменшилася на 15%. Третє місце посів Львів, де двокімнатне житло в середньому коштує близько 21 тисячі гривень, що на 5% більше, ніж навесні.

Серед міст із високими цінами – Івано-Франківськ (17 700 гривень, +9%), Чернівці (14 800 гривень, без змін), Дніпро і Черкаси (по 14 000 гривень, без змін) та Вінниця (14 000 гривень, +17%).

У Запоріжжі найнижчі ціни на двокімнатне житло. Вартість оренди тут в середньому дорівнює 6 500 гривень. За пів року ціни знизилися на 4%.

У Харкові оренда квартири з двома кімнатами в середньому обійдеться у 7 000 гривень. За останні шість місяців вона подорожчала на 17%. У Миколаєві середня вартість оренди становить 7 500 гривень і залишається стабільною. У Сумах середня ціна становить 8 000 гривень на місяць, що на третину менше, ніж пів року тому (–33%) – це найбільше падіння серед усіх регіонів.

Середні ціни на оренду однокімнатних квартир в Україні (фото ЛУН)

Які тенденції на ринку оренди

На початку листопада ринок оренди квартир в Україні увійшов у спокійнішу фазу. Активність орендарів суттєво зменшилася порівняно з вереснем і жовтнем, зазначив спеціаліст з оренди квартир Анатолій Вашкевич. Зниження активності фахівець пояснює сезонністю та відтоком молоді за кордон.

"Зниження активності на ринку оренди відбулось не тільки через сезонні фактори. Частина молодих людей виїжджає з України, це також впливає на попит", - пояснив експерт у коментарі РБК-Україна.

За оцінками Вашкевича попит на оренду у листопаді у порівнянні з попередніми місяцями знизився на 20–30%. Попри зменшення кількості орендарів, власники житла поки не йдуть на суттєве зниження цін, зазначає експерт. Проте вони стали більш схильні до торгу, додав експерт.

"Період, за який здається квартира, зараз довший, ніж зазвичай. Якщо раніше це був тиждень, то зараз це може бути кілька тижнів", - підкреслив фахівець.

Відключення світла також впливають на ринок оренди в Україні. Орендарі менш схильні винаймати квартири на високих поверхах у будинках без автономного живлення, тому власники таких помешкань вимушені знижувати ціну або надавати бонуси.

"Наприклад, для квартир на верхніх поверхах у будинках без генератора ціна може впасти на 20–30%", – додав експерт.

Відключення електроенергії стануть вирішальним фактором, який впливатиме на ринок оренди найближчим часом, вважає президент Асоціації фахівців з нерухомості України Юрій Піта.

Житло з автономними джерелами живлення, генераторами та газом стане більш затребуваним, тоді як попит на квартири у будинках без таких можливостей знизиться.

"Споживачі знову починають орієнтуватися не лише на локацію чи ремонт, а й на умови проживання під час відключень. Низькі поверхи, автономні джерела електроенергії, газ. Це зараз знову стає актуальним при підборі квартири" - підкреслив він у коментарі РБК-Україна.

Як зміняться ціни на квартири до кінця року

У найближчі місяці суттєвого зростання цін на оренду квартир не очікується, переконані експерти. "Якщо не трапиться форс-мажорів ціни точно рости не будуть. Можливе навіть невелике зменшення, але не суттєве", - прогнозує Вашкевич.

Ціни можуть коливатися в межах 5%, але серйозних зрушень не прогнозується, заначив Піта. Втім, це якщо ситуація в країні залишатиметься відносно спокійною.

"Якщо на Запоріжжі чи Дніпропетровщині загостряться бойові дії, це може збільшити кількість переселенців і підвищити попит на житло. В такому разі ціни зростуть", - додав експерт.

На вартість оренди також можуть вплинути регулярні відключення світла. Перебої з електропостачанням можуть спровокувати здешевлення певних видів житла.

"Якщо будуть системні відключення, то ціни можуть зменшуватись. Особливо на квартири на високих поверхах або в будинках без генераторів", - вважає Вашкевич.