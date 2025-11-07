ua en ru
Киев не самый дорогой. Сколько стоит аренда квартир в ноябре и какие города в топе

Украина, Пятница 07 ноября 2025 06:00
Киев не самый дорогой. Сколько стоит аренда квартир в ноябре и какие города в топе Вид на застройки Киева и реку Днепр (фото Getty Images)
Автор: Артур Дубровенко

Цены на аренду квартир в Украине в ноябре изменились неравномерно: в одних регионах жилье подешевело, в других - наоборот, стало дороже.

Где в Украине самая дорогая аренда, сколько денег надо, чтобы снять квартиру в Киеве и других крупных городах и как изменятся цены до конца года – в материале РБК-Украина.

Какие цены на аренду в ноябре

В ноябре лидерство по самой дорогой аренде в Украине занимает Ужгород. Средняя цена однокомнатной квартиры в этом городе достигает 19 700 гривен в месяц, указывают статистические данные платформы для выбора недвижимости ЛУН. За полгода стоимость аренды здесь выросла на 5%.

На второй строчке идет Львов. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры равна здесь 17 700 гривен. Это на 6% больше чем полгода назад.

Киев по цене аренды в ноябре занял лишь третье место. Чтобы снять однокомнатную квартиру в столице в среднем вам понадобится 17 тысяч гривен. В отличие от первых двух лидеров в Киеве за 6 месяцев аренда подешевела. Снижение составило 6%.

Среди других крупных городов с высокими ценами на аренду однокомнатных квартир также Ивано-Франковск, где аренда обходится в среднем в 16 тысяч гривен. За полгода средняя цена аренды здесь выросла на 17% – самый высокий показатель среди всех крупных городов. Чтобы снять квартиру с одной комнатой в Луцке вам понадобится 15 тысяч гривен. Цены за 6 месяцев здесь не изменились.

Среди однокомнатных квартир самое дешевое жилье в ноябре в Харькове. Стоимость аренды такой квартиры в этом городе в среднем составляет 4 500 гривен. При этом за полгода она выросла на 13%. В Запорожье средняя цена аренды – 5 тысяч гривен, а в Николаеве – 6 тысяч гривен. Цены за полгода в обоих городах не изменились.

Наибольшее падение цен на аренду однокомнатных квартир произошло в Сумах. За 6 месяцев стоимость уменьшилась на 28%. Снять квартиру в этом городе в среднем стоит 6 500 гривен.

Киев не самый дорогой. Сколько стоит аренда квартир в ноябре и какие города в топеСредние цены на аренду однокомнатных квартир в Украине (фото ЛУН)

Двухкомнатную квартиру дороже всего арендовать также в Ужгороде – 25 300 гривен в месяц. За полгода аренда в этом областном центре выросла на 10%. На второй позиции Киев, где средняя цена составляет 23 тысячи гривен, за последние шесть месяцев аренда в столице уменьшилась на 15%. Третье место занял Львов, где двухкомнатное жилье в среднем стоит около 21 тысячи гривен, что на 5% больше, чем весной.

Среди городов с высокими ценами – Ивано-Франковск (17 700 гривен, +9%), Черновцы (14 800 гривен, без изменений), Днепр и Черкассы (по 14 000 гривен, без изменений) и Винница (14 000 гривен, +17%).

В Запорожье самые низкие цены на двухкомнатное жилье. Стоимость аренды здесь в среднем равна 6 500 гривен. За полгода цены снизились на 4%.

В Харькове аренда квартиры с двумя комнатами в среднем обойдется в 7 000 гривен. За последние шесть месяцев она подорожала на 17%. В Николаеве средняя стоимость аренды составляет 7 500 гривен и остается стабильной. В Сумах средняя цена составляет 8 000 гривен в месяц, что на треть меньше, чем полгода назад (–33%) – это самое большое падение среди всех регионов.

Киев не самый дорогой. Сколько стоит аренда квартир в ноябре и какие города в топе

Средние цены на аренду однокомнатных квартир в Украине (фото ЛУН)

Какие тенденции на рынке аренды

В начале ноября рынок аренды квартир в Украине вошел в более спокойную фазу. Активность арендаторов существенно уменьшилась по сравнению с сентябрем и октябрем, отметил специалист по аренде квартир Анатолий Вашкевич. Снижение активности специалист объясняет сезонностью и оттоком молодежи за границу.

"Снижение активности на рынке аренды произошло не только из-за сезонных факторов. Часть молодых людей выезжает из Украины, это также влияет на спрос", - пояснил эксперт в комментарии РБК-Украина.

По оценкам Вашкевича спрос на аренду в ноябре по сравнению с предыдущими месяцами снизился на 20–30%. Несмотря на уменьшение количества арендаторов, владельцы жилья пока не идут на существенное снижение цен, отмечает эксперт. Однако они стали более склонны к торгу, добавил эксперт.

"Период, за который сдается квартира, сейчас длиннее, чем обычно. Если раньше это была неделя, то сейчас это может быть несколько недель", - подчеркнул специалист.

Отключения света также влияют на рынок аренды в Украине. Арендаторы менее склонны снимать квартиры на высоких этажах в домах без автономного питания, поэтому владельцы таких помещений вынуждены снижать цену или предоставлять бонусы.

"Например, для квартир на верхних этажах в домах без генератора цена может упасть на 20–30%", - добавил эксперт.

Отключения электроэнергии станут решающим фактором, который будет влиять на рынок аренды в ближайшее время, считает президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Юрий Пита.

Жилье с автономными источниками питания, генераторами и газом станет более востребованным, тогда как спрос на квартиры в домах без таких возможностей снизится.

"Потребители снова начинают ориентироваться не только на локацию или ремонт, но и на условия проживания во время отключений. Низкие этажи, автономные источники электроэнергии, газ. Это сейчас снова становится актуальным при подборе квартиры", - подчеркнул он в комментарии РБК-Украина.

Как изменятся цены на квартиры до конца года

В ближайшие месяцы существенного роста цен на аренду квартир не ожидается, убеждены эксперты. "Если не случится форс-мажоров цены точно расти не будут. Возможно даже небольшое уменьшение, но не существенное", - прогнозирует Вашкевич.

Цены могут колебаться в пределах 5%, но серьезных сдвигов не прогнозируется, отметил Пита. Впрочем, это если ситуация в стране будет оставаться относительно спокойной.

"Если в Запорожье или Днепропетровской области обострятся боевые действия, это может увеличить количество переселенцев и повысить спрос на жилье. В таком случае цены вырастут", - добавил эксперт.

На стоимость аренды также могут повлиять регулярные отключения света. Перебои с электроснабжением могут спровоцировать удешевление определенных видов жилья.

"Если будут системные отключения, то цены могут уменьшаться. Особенно на квартиры на высоких этажах или в домах без генераторов", - считает Вашкевич.

Напомним, цены на жилье в пригороде Киева за год заметно выросли. Самая дорогая аренда однокомнатных квартир в сентябре 2025 года была в Софиевской Борщаговке и Гатном – по 15 тысяч гривен в месяц (+15% и +11% соответственно).

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине за четыре года сфера аренды жилья пережила резкие колебания: после начала войны цены взлетели на Западе и упали на Востоке. В 2025-м наблюдается умеренный рост стоимости аренды, особенно в крупных городах.

Также мы рассказывали, что средняя цена аренды квартир в Украине выросла до 7,8 тысячи гривен. За год стоимость выросла на 8%. Самое дорогое жилье – в западных областях, тогда как на юге и востоке аренда остается самой низкой.

