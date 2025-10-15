Ціни на оренду квартир злетіли в кілька разів: як війна вплинула на ринок житла в Україні
Вартість оренди житла в Україні за останні чотири роки зазнала істотних коливань - від різкого зростання на Заході до здешевшання на Сході.
Як змінилася вартість оренди однокімнатних квартир у період з 2021 по 2025 роки, розповідає РБК-Україна із посиланням на дані OLX Нерухомість.
2022 рік: стрибок цін на Заході, падіння на Сході
Після початку повномасштабної війни оренда різко подорожчала у відносно безпечних регіонах.
- Ужгород - на 125%, до 15 тис. гривень;
- Івано-Франківськ - на 119%, до 11 тис. гривень;
- Тернопіль - на 110%, до 8 тис. гривень;
- Львів - на 72%, до 15 тис. гривень.
Натомість у прифронтових містах ціни впали:
- Харків - на 35%, до 4 тис. гривень,
- Херсон - на 44%, до 2,5 тис. гривень,
- Київ - на 14%, до 9 тис. гривень.
2023 рік: поступове відновлення
Через рік ринок почав відновлюватися.
Найбільше зростання спостерігалося у Чернігові (+85%) та Житомирі (+60%). У Києві оренда подорожчала на 39% - до 12,5 тис. гривень.
На Заході ціни стабілізувалися, а в окремих містах, як-от у Чернівцях та Полтаві, навіть знизилися на 10-12%.
2024 рік: загальне зростання
У більшості міст зафіксовано підвищення цін.
- Київ - до 15 тис. гривень (+18%),
- Львів - до 18 тис. гривень (+18%),
- Чернівці - до 11,6 тис. гривень (+27%),
- Чернігів - до 7,5 тис. гривень (+35%).
Найнижчі ціни лишалися у Запоріжжі, Харкові та Херсоні - 3-5 тис. гривень.
2025 рік: помірне зростання
У поточному році вартість оренди продовжує зростати, але вже повільніше.
- Київ - 17 тис. гривень (+13%),
- Одеса - 11 тис. гривень (+25%),
- Харків - 5 тис. гривень (+29%).
Водночас у Чернівцях та Чернігові аналітики фіксують незначне зниження - на 6-7%.
Чого чекати далі
За даними аналітиків, ринок оренди пройшов шлях від хаотичних коливань до поступової стабілізації. З 2024 року спостерігається сталий ріст, а ціни традиційно залишаються найвищими у великих містах - Києві, Львові, Івано-Франківську та Ужгороді. На сході оренда все ще найдоступніша через безпекову ситуацію.
Нагадаємо, середня вартість оренди квартир в Україні у вересні 2025 року перевищила 7,8 тис. гривень, зростання спостерігається по всій країні, найшвидше ціни підвищуються на заході та в окремих центральних областях, тоді як на півдні та сході житло залишається дешевшим.
РБК-Україна також писало, що ціни на приватні будинки в Україні зросли у всіх регіонах за останні чотири роки, найбільш стрімке подорожчання спостерігається на заході та у центральних областях, тоді як на півдні та півночі темпи зростання були помірнішими.