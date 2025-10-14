В Україні подорожчала оренда житла: у яких областях вартість найбільша

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат) .

За даними статистичного відомства, середня плата за оренду однокімнатної квартири в Україні у вересні 2025 року склала 7 816 гривень, що на 8,3% більше, ніж у грудні 2024 року (7 220 гривень).

Західні області залишаються найдорожчими

Найвищі ціни на оренду житла спостерігаються на заході країни. У Закарпатській області оренда зросла з 11 769 до 12 698 гривень (+7,9%), у Львівській - з 10 449 до 11 517 гривень (+10,2%), у Рівненській - з 9 891 до 10 299 гривень (+4,1%).

У столиці оренда зросла помірно - з 9 632 до 10 131 гривні, або на 5,2%. Схожа динаміка у Хмельницькій області - з 9 504 до 10 143 гривень (+6,7%).

Зростання в центрі та на півночі

У центральних регіонах спостерігається поступове підвищення вартості житла. У Вінницькій області оренда зросла з 7 686 до 8 736 гривень (+13,7%), у Житомирській - з 7 109 до 8 033 гривень (+13%), у Тернопільській - з 7 385 до 8 185 гривень (+10,8%).

У Черкаській області оренда навіть трохи знизилася - з 8 766 до 8 676 гривень (-1%).

Дешевше житло - на півдні та сході

Найдешевше орендувати житло можна на півдні та сході України. У Херсонській області середня плата становить лише 3 243 гривень (+10,7%), у Запорізькій - 3 888 гривень (+7,3%), а у Харківській ціни не змінилися - залишились на рівні 3 942 гривень.

В Одеській області оренда зросла з 4 656 до 4 946 гривень (+6,2%), а в Миколаївській - з 3 694 до 3 949 гривень (+6,9%).

Найбільше зростання зафіксовано у Сумській області - з 4 131 до 5 460 гривень, або +32,2%. Також суттєво подорожчала оренда у Київській області - з 5 457 до 6 469 гривень (+18,5%) та Полтавській області - з 6 635 до 7 574 гривень (+14,2%).