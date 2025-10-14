В Україні подорожчала оренда житла: у яких областях вартість найбільша
Середня вартість оренди квартири в Україні перевищила 7,8 тисячі гривень. У західних областях ціни зросли найшвидше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).
За даними статистичного відомства, середня плата за оренду однокімнатної квартири в Україні у вересні 2025 року склала 7 816 гривень, що на 8,3% більше, ніж у грудні 2024 року (7 220 гривень).
Західні області залишаються найдорожчими
Найвищі ціни на оренду житла спостерігаються на заході країни. У Закарпатській області оренда зросла з 11 769 до 12 698 гривень (+7,9%), у Львівській - з 10 449 до 11 517 гривень (+10,2%), у Рівненській - з 9 891 до 10 299 гривень (+4,1%).
У столиці оренда зросла помірно - з 9 632 до 10 131 гривні, або на 5,2%. Схожа динаміка у Хмельницькій області - з 9 504 до 10 143 гривень (+6,7%).
Зростання в центрі та на півночі
У центральних регіонах спостерігається поступове підвищення вартості житла. У Вінницькій області оренда зросла з 7 686 до 8 736 гривень (+13,7%), у Житомирській - з 7 109 до 8 033 гривень (+13%), у Тернопільській - з 7 385 до 8 185 гривень (+10,8%).
У Черкаській області оренда навіть трохи знизилася - з 8 766 до 8 676 гривень (-1%).
Дешевше житло - на півдні та сході
Найдешевше орендувати житло можна на півдні та сході України. У Херсонській області середня плата становить лише 3 243 гривень (+10,7%), у Запорізькій - 3 888 гривень (+7,3%), а у Харківській ціни не змінилися - залишились на рівні 3 942 гривень.
В Одеській області оренда зросла з 4 656 до 4 946 гривень (+6,2%), а в Миколаївській - з 3 694 до 3 949 гривень (+6,9%).
Найбільше зростання зафіксовано у Сумській області - з 4 131 до 5 460 гривень, або +32,2%. Також суттєво подорожчала оренда у Київській області - з 5 457 до 6 469 гривень (+18,5%) та Полтавській області - з 6 635 до 7 574 гривень (+14,2%).
Ціни на оренду
Нагадаємо, 2022 року оренда 1-кімнатної квартири подорожчала на 32,7% до 5 699 гривень. Після початку війни на перше місце вийшла Львівська область, де оренда подорожчала у 2,1 раза.
За 2023 рік середня плата зросла на 15,9% до 6 605 гривень.
У грудні 2024 року вартість становила 7 203 гривні. За рік оренда подорожчала на 9,3%.