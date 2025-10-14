ua en ru
Вт, 14 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

В Україні подорожчала оренда житла: у яких областях вартість найбільша

Україна, Вівторок 14 жовтня 2025 13:06
UA EN RU
В Україні подорожчала оренда житла: у яких областях вартість найбільша Фото: ціни на оренду зростають не швидко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середня вартість оренди квартири в Україні перевищила 7,8 тисячі гривень. У західних областях ціни зросли найшвидше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, середня плата за оренду однокімнатної квартири в Україні у вересні 2025 року склала 7 816 гривень, що на 8,3% більше, ніж у грудні 2024 року (7 220 гривень).

Західні області залишаються найдорожчими

Найвищі ціни на оренду житла спостерігаються на заході країни. У Закарпатській області оренда зросла з 11 769 до 12 698 гривень (+7,9%), у Львівській - з 10 449 до 11 517 гривень (+10,2%), у Рівненській - з 9 891 до 10 299 гривень (+4,1%).

У столиці оренда зросла помірно - з 9 632 до 10 131 гривні, або на 5,2%. Схожа динаміка у Хмельницькій області - з 9 504 до 10 143 гривень (+6,7%).

Зростання в центрі та на півночі

У центральних регіонах спостерігається поступове підвищення вартості житла. У Вінницькій області оренда зросла з 7 686 до 8 736 гривень (+13,7%), у Житомирській - з 7 109 до 8 033 гривень (+13%), у Тернопільській - з 7 385 до 8 185 гривень (+10,8%).

У Черкаській області оренда навіть трохи знизилася - з 8 766 до 8 676 гривень (-1%).

Дешевше житло - на півдні та сході

Найдешевше орендувати житло можна на півдні та сході України. У Херсонській області середня плата становить лише 3 243 гривень (+10,7%), у Запорізькій - 3 888 гривень (+7,3%), а у Харківській ціни не змінилися - залишились на рівні 3 942 гривень.

В Одеській області оренда зросла з 4 656 до 4 946 гривень (+6,2%), а в Миколаївській - з 3 694 до 3 949 гривень (+6,9%).

Найбільше зростання зафіксовано у Сумській області - з 4 131 до 5 460 гривень, або +32,2%. Також суттєво подорожчала оренда у Київській області - з 5 457 до 6 469 гривень (+18,5%) та Полтавській області - з 6 635 до 7 574 гривень (+14,2%).

В Україні подорожчала оренда житла: у яких областях вартість найбільша

Ціни на оренду

Нагадаємо, 2022 року оренда 1-кімнатної квартири подорожчала на 32,7% до 5 699 гривень. Після початку війни на перше місце вийшла Львівська область, де оренда подорожчала у 2,1 раза.

За 2023 рік середня плата зросла на 15,9% до 6 605 гривень.

У грудні 2024 року вартість становила 7 203 гривні. За рік оренда подорожчала на 9,3%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Державна служба статистики Житло
Новини
Росіяни обстріляли Кіровоградщину, УЗ змінила рух поїздів: що відомо
Росіяни обстріляли Кіровоградщину, УЗ змінила рух поїздів: що відомо
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить