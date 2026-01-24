У Києві за місяць підскочили ціни на житло: скільки тепер коштують квартири

Попри обстріли та проблеми з комунальними комунікаціями, ціни на вторинному ринку житла у Києві продовжують зростати. Протягом грудня та майже половини січня середня вартість 1-кімнатних квартир піднялася на 3%, 2-кімнатних - на 3,8%, а 3-кімнатних - майже на 6,7%.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН .

Скільки тепер коштує житло в Києві

У розрізі року подорожчання ще суттєвіше: 1-кімнатні квартири стали дорожчими на 13,3%, 2-кімнатні - на 11,2%, 3-кімнатні - на 14,3%.

Середні ціни в столиці наразі складають:

1-кімнатні - 68 тисяч доларів;

2-кімнатні - 109 тисяч доларів;

3-кімнатні - 160 тисяч доларів.

Динаміка росту змін на житло у Києві (інфографіка ЛУН)

Продажі сповільнилися: терміни експозиції зросли

ЛУН також зафіксував збільшення термінів перебування квартир на ринку. 3-кімнатні квартири тепер продаються в середньому 80 днів (на 15 днів довше, ніж у листопаді 2025 року).

1-кімнатні квартири - 43 дні, що на 6 днів більше, ніж напередодні. 2-кімнатні залишаються найбільш "ходовими" - термін експозиції збільшився лише на 2 дні, до 57 днів.

Термін, за який в середньому продають квартири в Києві (інфографіка ЛУН)

Попит тримає ціни на високому рівні

"Попри обстріли та комунальні негаразди ціни на вторинці не просто тримаються, а зростають", - відзначає керівниця ЛУН Статистика Людмила Кірюхіна.

За її словами, для падіння цін кияни мають масово виїжджати з міста назавжди, а цього не відбувається.

"Люди продовжують розраховувати жити в місті в довгостроковій перспективі, незважаючи на поточні складнощі", - додає вона.

Крім того, зростання термінів експозиції квартир експертка пояснює сезонними коливаннями.

"Якщо порівняти з груднем 2024 року, "ходові" 1- та 2-кімнатні квартири продаються лише на 2-3 дні довше", - підкреслює Кірюхіна.