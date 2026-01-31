ua en ru
Сб, 31 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Деньги

Цены на аренду и покупку комнат в Украине выросли: где самое дорогое и самое дешевое жилье

Суббота 31 января 2026 06:40
UA EN RU
Цены на аренду и покупку комнат в Украине выросли: где самое дорогое и самое дешевое жилье Фото: В Украине выросли цены на комнаты (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине за год существенно выросли цены на аренду и покупку комнат, в то же время спрос и предложение на рынке уменьшились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Недвижимость по итогам исследования рынка.

Аренда комнат: цены растут, спрос падает

По состоянию на декабрь 2025 года медианная стоимость долгосрочной аренды комнаты в Украине составляла 4 тысячи гривен. Это на 14% больше, чем в конце 2024 года. В то же время количество объявлений уменьшилось на 5%, а количество отзывов - на 12%.

Наибольший рост цен зафиксировали в городах, приближенных к зоне боевых действий. В Николаеве, Сумах и Харькове аренда комнаты за год подорожала на 20-25% - до 2,4-2,5 тысячи гривен.

Умеренный рост, около 15%, произошел в Луцке, Житомире, Ивано-Франковске и Ровно - до 4 тысяч гривен.

Самыми дорогими городами для аренды остаются Ужгород (6 тыс. гривен), Львов (5 тыс. гривен) и Киев (4,2 тыс. гривен). При этом именно здесь годовой рост был наименьшим - в пределах 5-10%.

Снижение стоимости аренды зафиксировали только в Херсоне (минус 21%, до 1,5 тыс. гривен) и Чернигове (минус 4%, до 2,2 тыс. гривен).

Покупка комнат: рекордный рост на западе

Медианная цена покупки комнаты в Украине в декабре 2025 года составила 442 тысячи гривен (около 10,2 тыс. долларов), что на 11% больше, чем годом ранее. Количество объявлений уменьшилось на 8%, тогда как количество отзывов почти не изменилось.

Наибольший рост цен - более 50% - зафиксировали в областных центрах запада Украины. В частности, в Ужгороде медианная цена подскочила на 82%, в Черновцах - на 70%, в Ивано-Франковске - на 68%, во Львове - на 62%, в Луцке - на 58%.

В Киеве стоимость покупки комнаты выросла на 14% - до 754 тысяч гривен. В Одессе прирост составил 13%, однако медианная цена осталась ниже - 423 тысячи гривен.

В то же время снижение цен на покупку комнат зафиксировали в Запорожье, Полтаве и Черкассах.

Общая тенденция

Несмотря на сокращение спроса и предложения, медианные цены на комнаты в Украине продолжают расти. Если в сегменте аренды наибольшее подорожание произошло на востоке и юге страны, то на рынке покупки - в западных регионах.

Ранее РБК-Украина писало о росте цен на вторичном рынке жилья в Киеве, несмотря на обстрелы и проблемы с коммунальными сетями. За декабрь и январь квартиры подорожали на 3-6,7%, а за год - на 11-14%, при этом продажи замедлились, и квартиры дольше остаются на рынке.

Также мы рассказывали о росте цен на жилую недвижимость в Украине в 2025 году почти во всех регионах. Наибольшее подорожание зафиксировали в городах запада и юга, в частности в Тернополе и Одессе, что эксперты объясняют внутренней миграцией, отложенным спросом и восстановлением рынка после обвала в начале войны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Жилье Цены на жилье
Новости
Трампа "засветили" среди файлов Эпштейна: что всплыло из секретных документов
Трампа "засветили" среди файлов Эпштейна: что всплыло из секретных документов
Аналитика
"Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве