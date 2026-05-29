Ціни на нафту знову опустилися на тлі можливої угоди США з Іраном

Зокрема, ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 35 центів (-0,37%), опустившись до 93,36 долара за барель. Тим часом ф'ючерси на американську нафту впали на 63 центи (-0,71%), після чого вартість була до 88,27 долара за барель.

Reuters зазначає, що за тиждень ціни знизилися на понад 8%. При цьому ціна на нафту марки Brent опустилася до мінімуму в 87,11 доларів проти максимуму минулого тижня в 109,47 доларів.

Також агентство додало, що останніми днями ціни демонстрували високу волатильність, коливаючись аж на 6 доларів за обидва індекси на тлі суперечливих сигналів про можливе завершення війни і потенційне відкриття Ормузької протоки.

Наразі обсяг перевезень через цей "морський глухий кут" залишається мізерним порівняно з тим, скільки суден проходило до початку війни проти Ірану.