Цены на нефть вновь опустились на фоне возможной сделки США с Ираном

В частности, фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 35 центов (-0,37%), опустившись до 93,36 доллара за баррель. Тем временем фьючерсы на американскую нефть упали на 63 цента (-0,71%), после чего стоимость была до 88,27 доллара за баррель.

Reuters отмечает, что за неделю цены снизились на более чем 8%. При этом цена на нефть марки Brent опустилась до минимума в 87,11 долларов против максимума прошлой недели в 109,47 долларов.

Также агентство добавило, что в последние дни цены демонстрировали высокую волатильность, колебаясь на целых 6 долларов за оба индекса на фоне противоречивых сигналов о возможном завершении войны и потенциальном открыли Ормузского пролива.

На данный момент объем перевозок через этот "морской тупик" остается ничтожным в сравнении с тем, сколько суден проходило до начала войны против Ирана.