Трамп назвав межу, після якої США знову доведеться атакувати Іран

23:46 28.05.2026 Чт
3 хв
Від чого залежить відновлення війни та укладення угоди?
aimg Едуард Ткач
Трамп назвав межу, після якої США знову доведеться атакувати Іран Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Президент Дональд Трамп заявив, що невигідна для США угода з Іраном стане тією межею, після якої Америці знову доведеться відновити атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Fox News, уривок якого опублікував Clash Report.

Під час бесіди Трамп назвав іранських переговірників "чудовими" і "хитрими". При цьому зазначив, що в кінцевому підсумку всі карти в переговорному процесі знаходяться у США.

"Угода, яка була б нам невигідна, це і є та межа. Я прораховую варіанти, подивимося що буде, я так і роблю. Я веду переговори, вони чудові переговорники, вони хитрі. Але зрештою всі козирі у нас, тому що ми перемогли їх у військовому плані", - сказав президент США.

Трамп не піде на невигідну угоду

Варто зазначити, що кілька годин тому глава Мінфіну США Скотт Бессент виступив перед пресою. Він зазначив, що потенційна угода США з Іраном залежатиме від того, чи підтримає її президент Дональд Трамп.

"Усе залежить від того, чого хоче президент. І президент Трамп не збирається укласти погану угоду для американського народу", - сказав Бессент.

Він відмовився підтвердити умови попередньої угоди, якої досягли сторони, але наполягав на тому, що будь-яка угода має відповідати вимогам Трампа. Серед таких:

  • передача іранського високозбагаченого урану;
  • відмова Ірану від розробки ядерної зброї;
  • забезпечення вільного судноплавства через Ормузьку протоку.

Також Бессент применшив припущення про те, що США можуть зняти санкції з Ірану в рамках можливої угоди.

"Я думаю, що в цьому плані все відбуватиметься дуже повільно. Це багатостороння угода, і нічого не обговорюватиметься, поки не відкриється Ормузька протока та іранці не погодяться передати високозбагачений уран і визнати, що в них немає ядерної програми", - резюмував він.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні у ЗМІ з'явилася інформація, що США та Іран узгодили меморандум про взаєморозуміння, який передбачає 60-денне перемир'я для розробки фінальної мирної угоди.

У рамках цієї угоди мають забезпечити вільне судноплавство через Ормузьку протоку без зборів та обмежень, а також поступово зняти військову блокаду.

Також за ці 60 днів Іран повинен буде відмовитися від кроків, пов'язаних зі створенням ядерної зброї, а також обговорити питання високозбагаченого урану та його переробки.

Але нюанс полягає в тому, що рамкова угода ще не набула чинності. Її має затвердити президент США Дональд Трамп і, за даними ЗМІ, він узяв кілька днів для роздумів.

