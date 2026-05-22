Світ може зіткнутися з повторенням кризи 2008 року, - Bloomberg

17:10 22.05.2026 Пт
Ситуація може призвести не тільки до дефіциту поставок, а й до інших неприємних наслідків
aimg Анастасія Никончук
Світ може зіткнутися з повторенням кризи 2008 року, - Bloomberg Фото: нафтопереробний завод (GettyImages)
Аналітики консалтингової компанії Rapidan попередили про ризик подальшого зростання цін на нафту на тлі нестабільності світового ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Bloomberg.

Який сценарій прогнозують аналітики

Базовий прогноз Rapidan передбачає відновлення роботи водного маршруту вже в липні. У такому разі світовий попит на нафту може знизитися в середньому на 2,6 мільйона барелів на добу.

На цьому тлі вартість еталонної нафти марки Brent, як очікується, влітку наблизиться до позначки близько 130 доларів за барель.

Що буде в разі подальшого погіршення ситуації

Експерти вважають, що продовження перебоїв з поставками здатне посилити тиск на ринок у серпні та вересні. Для компенсації дефіциту знадобиться ще більш істотне скорочення попиту.

У Rapidan не виключають, що наслідки можуть виявитися настільки серйозними, що 2026 року світове споживання нафти скоротиться в річному вираженні. Деякі провідні аналітичні центри вже прогнозують рідкісне зниження глобального попиту на сировину.

Чому ціни продовжують зростати

З кінця лютого нафта подорожчала майже вдвічі. Причиною стала війна між США, Ізраїлем та Іраном, яка посилила напруженість на світових ринках і спровокувала побоювання щодо прискорення інфляції та уповільнення економічного зростання.

"Поточна макроекономічна ситуація є менш екстремальною, ніж у 1970-х роках або у 2007-2008 роках", - зазначили аналітики Rapidan.

При цьому вони підкреслили, що подальше зростання цін на нафту здатне посилити фінансові та макроекономічні ризики.

Ринок може зіткнутися з дефіцитом

За оцінками компанії, якщо відновлення поставок затягнеться до серпня, дефіцит нафти в третьому кварталі може досягти близько 6 мільйонів барелів на добу.

Навіть за часткового відновлення поставок на початку серпня ринок ще деякий час відчуватиме тиск, оскільки запаси сирої нафти продовжать скорочуватися, а видобуток у країнах Перської затоки відновлюватиметься поступово.

Нагадуємо, що 22 травня світові ціни на нафту перейшли до зростання, проте ринок, як і раніше, зберігає тенденцію до тижневого зниження. Тиск на котирування продовжують чинити невизначеність навколо переговорів між США та Іраном, а також ризики, пов'язані з ситуацією навколо Ормузької протоки.

Зазначимо, що Нафтопереробний завод "Лукойлу" "Нижньогороднафтооргсинтез" (NORSI), що входить до п'ятірки найбільших НПЗ Росії, частково призупинив роботу після атаки безпілотника, в результаті якої було порушено виробниче функціонування підприємства.

